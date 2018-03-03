«Сами создали ситуацию — сами испугались»: Трамп, Меркель и Макрон выразили обеспокоенность ядерным оружием России

Тройка западных лидеров — Дональд Трамп, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон — обсудили заявления Владимира Путина о российском оружии. В телефонных разговорах они выразили «обеспокоенность сложившейся ситуацией» и сошлись во мнении, что диалог с Россией может усложниться. Между тем ранее Путин подчёркивал, что созданное вооружение направлено на укрепление обороноспособности и не противоречит международным нормам. Помимо этого он добавил, что у России нет планов использовать своё оружие в наступательных целях. О реакции западных лидеров на заявление Путина — в материале RT.

Заявления президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии весьма обеспокоили лидеров США, Германии и Франции. Своими опасениями Дональд Трамп, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон поделились друг с другом в телефонных разговорах. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

«Лидеры обменялись серьёзной обеспокоенностью относительно недавних заявлений Владимира Путина по разработке ядерного оружия, которые, как они согласились, нивелируют продуктивное обсуждение широкого спектра вопросов между Россией и Западом», — говорится в пресс-релизе Белого дома.

По мнению экспертов, однако, модернизация вооружения в России была логичным шагом в ответ на действия союзников по НАТО вблизи её границ. Поэтому тревожиться Западу надо было раньше.

«Запад сам начал двигаться в логике холодной войны и теперь очень удивляется. Но, как говорил Путин, не мы это начали, мы теперь просто отвечаем. Западные страны сами себе создали ситуацию и сами же теперь испугались. Между тем идея усиления роли тактического ядерного оружия была именно их. Однако она понижает порог опасности войны, это фактически шаг в сторону войны. Бояться нужно самих себя, а не нас. Они же боятся, что мы ответим», — заметил в беседе с RT генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

Он также подчеркнул, что в целом обеспокоенность таких стран, как Франция и Германия, понятна. Ведь американское тактическое ядерное оружие расположено в Европе, что автоматически делает её мишенью.

«Хотя создавали всё это они, чтобы и повоевать можно было, и в живых остаться. Это всё для европейского театра создавалось. Характерная же черта поведения Европы последние 15 лет заключается в том, что они всё видят только с одной стороны и не замечают последствий своих действий», — резюмировал эксперт.

Аналогичное Белому дому заявление размещено и на сайте правительства Германии. В нём также добавляется, что высказывания Владимира Путина оказывают «негативное воздействие на международные усилия по контролю над вооружениями».

Подобные заявления от представителей официальных ведомств звучат не впервые. Ранее свои опасения по поводу «нарушения» Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) выражали в Госдепартаменте США. Однако, как отметил посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов, Путин говорил о стратегическом вооружении, которое не регулируется договором.

«В послании Путина речь шла о стратегических вооружениях, которые не подпадают под ограничения ДРСМД. Ещё раз подчеркну, что Россия, развивая свой ядерный потенциал, не нарушила ни одной договорённости в сфере разоружения и контроля над вооружениями», — приводит слова Антонова посольство РФ в США на своей странице в Facebook.

Помимо этого на сайте правительства ФРГ было размещено коммюнике, в котором немецкие власти в целом выразили своё отношение к новости о ядерном оружии. В частности, в нём говорится, что России должна разъяснить, насколько её новое вооружение соответствует международным договорам.

«Россия должна внести вклад в создание рамочных условий для обсуждения вопросов контроля над вооружениями и разоружения», — заявлял накануне, 2 марта, официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

При этом он отмёл утверждения Путина, что в мире не прислушиваются к РФ.

«Есть утверждения, что мы не слушаем Россию, но это не так. Мы продолжаем диалог с Россией, в том числе по сложным темам, таким как Украина или Сирия», — сказал Зайберт.

Кроме того, он заверил, что системы ПРО НАТО, развёрнутые на территории ЕС в непосредственной близости от российских границ, «ни в коем случае не направлены против РФ».

Противоракетный комплекс THAAD

Reuters

Оборонный потенциал

Стоит отметить, что Владимир Путин в послании к Федеральному собранию несколько раз подчеркнул, что вызвавшее обеспокоенность у Запада оружие является оборонным.

«Особо подчеркну: растущая военная мощь России никому не угрожает, у нас не было и нет планов использования этого потенциала в наступательных, а тем более в агрессивных целях», — заявил президент.

Он также сообщил, что все работы по укреплению обороноспособности России проводились и проводятся в рамках действующих соглашений в области контроля над вооружениями. Российский лидер напомнил, что в новой ядерной доктрине США поводы для применения ядерного оружия расширены.

«И кулуарно можно кого угодно и как угодно успокаивать, но мы читаем то, что написано. А написано так, что она может быть пущена в ход в ответ на удары обычными вооружениями или даже на киберугрозу», — сказал Путин.

В то время как в военной доктрине России, добавил он, использование ядерного оружия обоснованно только как ответная реакция на применение против России и её союзников любых видов оружия массового поражения.

© Министерство обороны Российской Федерации

Будут ещё долго обсуждать

Вместе с тем эксперты сходятся во мнении, что тема российского вооружения ещё долгое время будет обсуждаться в западных политических кругах. Однако, подчёркивают они, заявленное Путиным оружие — лишь следствие процесса модернизации.

«Очевидно, что и США, и их союзники по НАТО будут обсуждать тему российских вооружений в ближайшее время. Это назовут гонкой вооружений. Но это процесс модернизации. Сама суть систем, которые представил Владимир Путин, стратегическая. Несмотря на предыдущие обвинения Соединённых Штатов, эти системы созданы не для прямого ведения боевых действий, а для чёткого стратегического заявления: Россия готова к ответу», — пояснил RT исполнительный директор британско-американского Совета по информационной безопасности Пол Ингрэм.

Напомним, что на брифинге в Госдепе официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт отказалась общаться с российскими журналистами на том основании, что они «представляют российское ТВ».

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко подчеркнул, что западные лидеры сейчас пытаются представить действия России как нечто из ряда вон выходящее и крайне неожиданное.

«Западные страны пытаются представить выступление нашего президента и заботу о том, чтобы сохранять стабильность в мире, сохранять наш суверенитет, как гром среди ясного неба. Но на самом деле до этого ситуация была очень драматическая. Она была связана, во-первых, с решениями НАТО от 2015—2016 года о размещении дополнительной инфраструктуры и дополнительных вооружённых сил на наших границах в Прибалтике, в Польше. Это было нагнетание обстановки. Поэтому небо было очень затянуто грозовыми тучами, и со стороны Запада много звучало призывов к том, что надо оказывать давление на Россию», — рассказал RT Оленченко.

«Все заявления Запада — это попытка перевернуть ситуацию и представить общественности, будто США, Германия и Франция всё время тянули Россию за рукав, пытаясь якобы усадить нас за стол мирных переговоров, но мы якобы от этого отказывались. Поэтому мне кажется, что большая часть ответственности ложится на США», — подытожил эксперт.

Имеет право

Несмотря на нападки, справедливость стремления России защититься от потенциальных угроз признают в Дании. В частности, спикер Датской народной партии по вопросам обороны Марие Краруп отметила, что Россия вовсе не должна соответствовать ожиданиям Запада в плане своей военной мощи.

«Западу, конечно, больше всего хотелось бы, чтобы Россия была как в 1990-е годы: старый пьяница, загнанный в угол ринга, вроде Ельцина. Но это больше не так. Россия в Грузии и Крыму доказала, что страна не будет всё время лишь отступать, когда что-то идёт вразрез с её интересами», — приводит её слова газета Berlingske.

Она добавила, что наибольшая угроза для западных стран — риск какого-либо инцидента по ошибке или недоразумению, так как стороны «потеряли способность вести диалог».