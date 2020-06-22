Сами с правами: как поправка о приоритете законов РФ повлияет на страну

Поправка о приоритете национального права над международным — естественное продолжение уже существующих российских норм. Об этом заявили опрошенные «Известиями» члены рабочей группы по Конституции. Накануне Венецианская комиссия при Совете Европы посоветовала отказаться от этой инициативы, напомнив, что при вступлении в организацию Россия взяла на себя конкретные обязательства. Такая оценка имеет рекомендательный характер, поэтому ее будут принимать во внимание в последнюю очередь, отметили политики и эксперты. Однако, по мнению специалистов, принятие этой поправки может стать новым предлогом для антироссийских санкций.

На новом уровне

Президент в своем послании Федеральному собранию 15 января предложил прописать в Конституции приоритет российского Основного закона над международными договорами и решениями межгосударственных органов. Инициатива не отменяет обязательства России перед другими странами, изменения связаны лишь с интерпретациями положений межгосударственных соглашений РФ наднациональными институтами, объяснил «Известиям» председатель комитета Совфеда по международным делам, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Константин Косачев.

— Эта поправка вносится в Конституцию, чтобы усилить федеральный закон о полномочиях Конституционного суда (КС). Она исчерпывает любые случаи, когда на нас пытаются оказать дополнительное давление, — сказал сенатор.

В 2015 году президент подписал закон, позволяющий КС признавать невозможным исполнение в России решений международных судов, если они нарушают принцип верховенства Основного закона.

Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном послании Федеральному собранию Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Поправка выносит на новый уровень те положения, которые и так действуют в стране, чтобы усилить их значимость, сказал «Известиям» завкафедрой конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, член рабочей группы по Конституции Сурен Авакьян. России уже неоднократно пытались навязать свое понимание норм международного права.

— В частности, они хотели, чтобы мы статью 32 Основного закона о праве участия в голосовании распространяли и на тех лиц, которые отбывают уголовное наказание в местах лишения свободы. Конечно, мы с этим не согласились. То, что сегодня записано в поправке, — продолжение того, что прежде было сказано в законе о Конституционном суде, — заявил эксперт.

Что позволено Юпитеру

В Совете Европы «Известиям» сообщили, что позиция Венецианской комиссии по поправкам содержится в принятом заключении. Документ подготовлен в связи с запросом, который в январе направил комитет по юридическим вопросам и правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

«Комиссия уже ранее выражала мнение, что полномочия Конституционного суда РФ объявлять не подлежащими выполнению решения ЕСПЧ противоречат обязанностям РФ по Европейской конвенции по правам человека», — говорится в докладе.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно заявлял, что примат национальной Конституции над международным правом — не уникальная ситуация. Такое положение уже действует во многих развитых странах, в том числе в Великобритании, Германии и США.

Подготовленная оценка не будет иметь никакого практического эффекта, уверен Константин Косачев.

— Комиссия выносит рекомендации, которые не носят обязательный характер. Они ничего не поменяют, потому что источник политической власти в России — народ. И Конституция формируется его решением — через своих представителей в парламенте и субъектах, а также на общероссийском голосовании. Любые другие точки зрения на этот счет вторичны, — напомнил сенатор.

В Совете Европы могут делать какие угодно выводы об изменении Основного закона, однако государство оставляет за собой право с ними считаться или нет, подтвердил Сурен Авакьян.

Однако, по словам члена-корреспондента Международной академии сравнительного права, адвоката МКА «Клишин и партнеры» Владимира Энтина, инициатива может быть воспринята как своеобразная самоизоляция от остального мира.

— Для других стран это будет козырной картой для введения санкций и других ограничений против России. Мы даем им повод поступать так, как им заблагорассудится. Все необходимые механизмы уже есть, — отметил адвокат.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Истерика международных организаций из-за желания России укрепить свое национальное законодательство вполне объяснима, заявил «Известиям» политолог Алексей Чадаев. Ведь в последние десятилетия всё больше стран отказываются слушать малоэффективные органы, которые диктуют, что им можно делать.

Кроме того, интерпретация общемировых правил зачастую довольно субъективна. Давление международного сообщества на независимую политику отдельных стран видно невооруженным глазом. Это принуждение чаще всего выражается в экономических санкциях, однако в некоторых случаях в ход идут и военные силы.

— По всему миру происходит восстановление национального суверенитета. Президент США Дональд Трамп и отдельные европейские страны активно борются с диктатом Брюсселя. Нельзя сказать, что мы сильно выбиваемся в этом вопросе из общей тенденции. Право действует только тогда, когда действует механизм правоприменения, — сказал эксперт.

Более того, основные принципы международного права противоречат друг другу — на это не раз указывали эксперты. Например, норма о нерушимости государственных границ идет вразрез с правом на самоопределение народов.