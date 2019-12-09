Сами не знаем, но страны Балтии русских ругают: Министр обороны ФРГ попыталась раскритиковать Россию

Отношения между Германией и Россией осложняют "новые данные" об убийстве гражданина Грузии в Берлине. Теперь правительство ФРГ намерено обсудить "дальнейшие шаги", которые могут быть приняты по мере проведения расследования. С заявлением выступила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, озвучивая позицию в интервью Bild.

"Это убийство наносит вред отношениям между Германией и Россией, - так звучит цитата. - Доказательства весомые".

Министр обороны считает, что российской стороне следует "внести весомый вклад в расследование", а правительство Германии будет обсуждать свою "дальнейшую реакцию". Интересно, что в своих критических высказываниях касаемо России министр постаралась переложить ответственность на страны Балтии. Заявила, что там, мол, "совершенно другое восприятие России", поскольку российские пилоты там якобы "нарушают воздушное пространство". Так вот, министр считает, что Германия "не должна просто отбросить в сторону опыт этих стран".