Сами не справились: США не могут одолеть Мадуро без помощи союзников

Автор:

Курганов Дмитрий

Как можно шире

Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в интервью телеканалу CNN заявил, что США намерены объединить в «максимально широкую коалицию» страны, выступающие за свержение режима «коррумпированного диктатора» Венесуэлы Николаса Мадуро. По словам Болтона, все государства в Западном полушарии должны стать «демократическими», а эпохе правления Чавеса и Мадуро необходимо положить конец.

«Ястреб» из Белого дома подчеркнул, что в администрации американского президента не боятся использовать словосочетание «Доктрина Монро», согласно которой европейские страны не должны вмешиваться в дела стран Северной и Южной Америки. При этом Болтон подчеркнул, что необходимо установить демократии во всех странах, находящихся в одном полушарии с США, и это является целью всех президентов, начиная с Рональда Рейгана.

Никарагуа и Куба на очереди

Хотя всему миру прекрасно известно, что Вашингтон этой частью планеты не ограничивается. Ближний Восток находится совсем в другой части Земли. Кстати, журналист CNN задал советнику Трампа, казалось бы, весьма неудобный вопрос. Не является ли политикой двойных стандартов то, что США хотят убрать из Венесуэлы Мадуро, хотя при этом поддерживают диктаторов в других странах. Болтон не нашёл ничего лучше, чем сказать: «Ничего подобного, это совершенно разные вещи» и снова заговорил о «Доктрине Монро».

Д. Болтон. Фото: www.globallookpress.com

Как только в Венесуэле обострился политический кризис, эксперты сразу заговорили о том, что смена власти в Каракасе – это лишь одна из целей в Латинской Америке. На очереди Никарагуа и Куба, где ещё не настолько «благоприятная» политическая ситуация, как на то рассчитывают в Вашингтоне. Эти мнения позже подтвердил и сам президент США Дональд Трамп, заявив 18 февраля о том, что дни социализма в этих странах сочтены. Вдогонку госсекретарь США Майкл Помпео пообещал «помощь» населению Никарагуа и Кубы по венесуэльскому сценарию.

Пытаются, но не получается

А слова Джона Болтона о создании коалиции против Мадуро явно свидетельствуют о том, что первоначальный план США по смещению лидера Боливарианской республики провалился. Конечно, американские политики не говорят об этом открыто, однако их риторика с «мы сделаем это» уже сменилась на «мы пытаемся это сделать».

Возможно, в Белом доме не ожидали, что Россия и Китай займут столь однозначную позицию по ситуации в Венесуэле. И, как неоднократно уже подчёркивали наши дипломаты, дело не столько во вложенных в эту страну деньгах, сколько в принципах, согласно которым Россия не потерпит вмешательства во внутренние дела суверенного государства. У Китая с США тоже весьма особые отношения, поэтому Пекин свои интересы также отстаивает весьма чётко.

Медведев о планах США

Обеспокоенность развитием ситуации вокруг Венесуэлы высказал премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью болгарскому изданию «Труд». По его словам, дискуссия последних дней о социально-экономическом положении Венесуэлы, легитимности власти Николаса Мадуро перестала быть конструктивной. Председатель правительства выразил уверенность, что такой накал политических страстей не может привести ни к чему хорошему для венесуэльцев, особенно если за ним последуют беспорядки, хаос и разрушение экономики страны.

Всё это очень тревожно и говорит о том, что линия на смещение неугодных правительств – в духе «Доктрины Монро» – опять стала для США приоритетной,

– отметил Дмитрий Медведев.

Д. Медведев. Фото: www.globallookpress.com

Ставка на Гуайдо не сыграла

Ещё один фактор неудачи США – лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо не оправдал возложенных на него надежд. Самопровозглашённому президенту не хватило харизмы, а его американский бэкграунд однозначно играет против него. Ему не удалось переманить на свою сторону армию и другие силовые структуры, которые остались верны легитимному правителю.

О том, что в одиночку США не смогли справиться с действующей властью и проиграли ей очное противостояние, говорят политики и эксперты. В частности, сенатор Олег Морозов, являющийся членом международного комитета Совета Федерации, в комментарии для «РИА Новости» сказал, что после неудавшегося смещения правительства Мадуро Вашингтон намерен связать своих союзников «кровавой круговой порукой». По мнению парламентария, теперь стоит вопрос о цене, которую эти страны готовы заплатить за смену власти в Венесуэле. Сенатор также подчеркнул, что на сегодняшний день США терпят политическое поражение, и для них это серьёзный удар по репутации.

О слабости Хуана Гуайдо как политического лидера в интервью агентству заявил заместитель председателя «Справедливой России» Михаил Емельянов, занимающийся координацией отношений Госдумы и Венесуэлы. По мнению депутата, намерение США собрать коалицию против Мадуро свидетельствует о необходимости усилить позиции лидера венесуэльской оппозиции. Эти действия Вашингтона парламентарий назвал прямым вмешательством во внутренние дела страны.

Х. Гуайдо. Фото: www.globallookpress.com

Коалиции – это к США

Вообще американцам не впервой создавать всяческие коалиции. Достаточно вспомнить Сирию. Сменить власть в этой стране, «убрать» Башара Асада не получилось. Дональд Трамп наверняка понимает, что силовые операции в Венесуэле сейчас могут привести к тому, что увязнуть в них можно надолго. Тем более что значительная часть местного населения продолжает поддерживать Мадуро и как минимум не станет помогать интервентам из Северной Америки.

Во многом успех американских планов будет зависеть от того, какие страны согласятся участвовать в затеях Вашингтона. Ведь признать Гуайдо временным президентом Венесуэлы и содействовать американской интервенции в эту страну – совсем не одно и то же. Союзники из Европы могут не оценить столь наглых замашек США. Особенно при том, что в отношениях Штатов и других стран НАТО ведь тоже не всё гладко.

Несмотря на все заявления, раздающиеся из Вашингтона, вероятность силового вмешательства со стороны США эксперты по-прежнему оценивают как маловероятное. Она останется таковой до тех пор, пока союзники американцев не изменят своего мнения, высказываясь против интервенции на территорию Венесуэлы. Пока даже граничащие с ней Бразилия и Колумбия осторожны в этом вопросе, хотя Белый дом наверняка найдёт, чем их заинтересовать. У стран Евросоюза своих проблем хватает, поэтому им сейчас явно не до операций в Южной Америке.