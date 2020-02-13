Самая ужасная ночь Порошенко. И доброе утро Путина

Минским соглашениям, которые должны были в сравнительно короткие сроки остановить войну на Украине, 5 лет. И сегодня, и в прошлом году, и ещё раньше мы вынуждены наблюдать, как Киев саботирует исполнение пунктов договорённостей, а ряд стран Запада используют конфликт на Украине в качестве собственного политического инструмента. В юбилейную дату - к сожалению, больше печальную, - корреспондент кремлёвского пула Дмитрий Смирнов вспомнил, каким был этот день - 12 февраля - ровно пятилетку тому назад.

Смирнов привёл в личном телеграм-канале "Пул №3" знаковую цитату президента России Владимира Путина.

"Это не самая лучшая ночь в моей жизни, но утро, на мой взгляд, доброе, потому что, несмотря на все сложности переговорного процесса, нам удалось договориться о главном", - сказал Путин, описывая "ночь в Минске".

Надо сказать, накануне президент Украины Владимир Зеленский в большом интервью дал понять, что ничего в политике Киева по вопросу Донбасса не меняется. Он декларативно заявил, что хочет окончания боевых действий, однако постарался дистанцироваться от минских договорённостей. Сегодня новый глава офиса украинского президента Андрей Ермак сделал заявление, вроде бы дающее шанс на разрешение конфликта.

"Мы с украинской стороны готовы выполнить все договорённости, которые были достигнуты в первую очередь в Париже", - отмечал спикер.

Трудно сказать, насколько искренне говорил Ермак. Ведь мы понимаем, что это не первое заявление. К тому же после предвыборных обещаний Зеленского остановить войну в Донбассе обстрелы мирных жителей юго-востока Украины продолжались. И были смерти ни в чём не повинных граждан. Теперь же глава офиса президента Владимира Зеленского отметил, что у Киева есть план по проведению выборов в октябре этого года. И более того, такие выборы должны пройти на всей территории Украины, включая... Крым.

Пока Зеленский сомневается, Порошенко делится воспоминаниями

Бывший президент Украины Пётр Порошенко на страницах издания "Украинская правда" рассказал о своей "самой ужасной ночи". По его словам, она пришлась на переговоры лидеров "нормандской четвёрки", которые состоялись в 2015 году, - тот же день, когда для Путина наступило доброе утро с надеждой на мир. И этот контраст весьма показателен. Ведь Порошенко не зря называют "президентом войны". Вероятно, война была выгодна? Впрочем, сегодня, в отсутствие реальной власти, Порошенко вынужден делать лишь заявления. Например, как писали "Невские новости", после заявления Путина о поправках в Конституцию президент Порошенко поспешил заявить об угрозе для... Киева.

Но вернёмся к событиям пятилетней давности. Порошенко в воспоминаниях в очередной раз пожаловался на президента России Владимира Путина - украинский политик назвал его "холодным, жестоким и глубоко враждебным к Украине переговорщиком". Порошенко добавил, что в ходе саммита в Минске он прошёл "изнуряющий девятнадцатичасовой марафон" обсуждения будущих соглашений с президентом России Владимиром Путиным.

"Это была одна из самых ужасных ночей в моей жизни", - говорит бывший украинский президент, на совести которого тысячи смертей в Донбассе.

Порошенко также отметил, что не склонен к идеализации Минских соглашений, однако, на его взгляд, они помогли "спасти Украину". Жаль, что так и не были выполнены, добавят жители Донбасса, живущие под бомбёжками.

В свою очередь корреспондент кремлёвского пула Дмитрий Смирнов смог ярко проиллюстрировать откровения Порошенко: на фото запечатлены смеющиеся лидеры России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, за спиной у настороженного Порошенко.

Фото: Скриншот Telegram/Пул№3

Кто виноват и что делать?

Накануне в МИД России предупредили об угрозе срыва нового "нормандского саммита" из-за действий Украины, которая не выполняет договорённости по Донбассу. Однако Киев, похоже, не осознаёт, кто виноват и что делать. Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Киев саботирует пункты, о которых договорились лидеры "нормандской четвёрки" в Париже. Это ставит под сомнение возможность проведения нового саммита в апреле.

Руденко указал, что в декабре президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, французский лидер Эммануэль Макрон и глава Украины Владимир Зеленский договорились, что Киев закрепит в законодательстве особый статус Донбасса, откроет новые пункты пропуска, разведёт с республиками ДНР и ЛНР силы на трёх участках линии соприкосновения и проведёт обмен пленными. Однако всё, что Киев выполнил почти за три месяца, - это обмен пленными заключёнными. Дальше дело встало.

"Поведение украинцев в контактной группе и звучащие из Киева заявления вызывают сомнения в том, что до апреля это удастся осуществить", - цитирует Руденко "РИА Новости".

По словам замминистра, теперь трудно говорить о сроках проведения "нормандской встречи".

Мнение. Ждём возвращения России в Киев - волноваться не о чем

Ранее заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев в эфире политического шоу Первого канала "Время покажет" говорил о позиции России в отношениях с Украиной и в целом о поведении Киева на международной арене. Константин Малофеев уверен, что здесь "вибрировать не надо", а следует проявлять спокойствие и "всем оставаться на своих местах".

"Следует ждать возвращения России в Киев и не волноваться. Поэтому, когда наши коллеги с Украины вибрируют по поводу ДНР и ЛНР, они должны понимать, что вообще заявления в духе Павла Климкина (экс-главы МИД Украины. - Ред.) о том, что Украина - независимая европейская страна, к которой Россия якобы проявляет агрессию, - это вообще недоказанный факт. А вот то, что Украина - бывшая советская республика и бывшая часть Российской Империи, которая в данный момент ущемляет права русскоязычных граждан у себя на территории, - это тоже факт. Поэтому правильно сказал Климкин, что Владимир Путин (президент России. - Ред.) определяет политику России на Украине. Вне зависимости от того, ушёл Владислав Юрьевич Сурков, пришёл Козак, - наша политика в отношении Украины будет оставаться той же. Это будет политика защиты русских интересов и защиты русского населения Донбасса", - подчеркнул Малофеев.

Замглавы ВРНС напомнил, что на Украине сегодня живут наши люди - "такие же, как мы".

"Причём не только в Донбассе, но и на всей территории. Это к нашей дискуссии с вопросом "а почему мы им газ разрешили?". Потому что это наши люди. Мы к ним относимся как к своим людям, которые рано или поздно будут жить с нами в одном государстве".

Кроме того, Константин Малофеев в следующей части дискуссии напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский будто бы забывает, что Крым не просто часть России, а территория, чьи жители абсолютным большинством решили вернуться в состав нашей страны.

"Я не понимаю, почему мы 2014 год и волеизъявление крымского народа, крымчан, когда 97% проголосовало за воссоединение с Россией, не считаем вообще событием? Мы считаем, что его не было. Вот, например, Зеленский сейчас отвечал - он пропускает этот момент. Там остались украинцы. Что-то такое произошло - что, он не говорит? А это было волеизъявление, это было самоопределение народа. По той самой статье 1-й Устава ООН. Произошло самоопределение народа. Если он не уважает волеизъявления народа в 2014-м, почему в 1991-м мы должны уважать волеизъявление гораздо меньшей части народа, живущего на Украине, который отделил себя и назвал Украиной? Почему мы не считаем тогда, что не было волеизъявления народа Российской Федерации, который жил на оставшейся территории Советского Союза, о том, чтобы Украина отделилась? Почему мы не возвращаемся к 1917 году, когда не было никакого волеизъявления о распаде Российской Империи? Почему 2014 год у нас вот такой - в загоне существующий?"

Если президент Зеленский и другие украинские лидеры не уважают самоопределения крымчан от 2014 года, то стоит ответить им той же монетой про 1991-й и 1917-й, ещё раз акцентировал внимание Константин Малофеев.

"...и поговорим о территории Российской Империи, о российских губерниях, которые с какой-то стати возомнили себя государством и играют теперь "Свадьбу в Малиновке".

Другими словами, историческая справедливость должна восторжествовать по всем фронтам, чтобы "доброе утро" наступило окончательно.