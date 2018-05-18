Самая страшная западная угроза: антироссийские санкции могут отменить! • 165 • Аналитика







Самую большую брешь в отношениях США и ЕС пробило событие, напрямую с Россией никак не связанное. Дональд Трамп, отказавшийся выполнять условия «ядерной сделки» с Ираном, и сам, наверное, не ожидал, какое ощутимое неприятие его решение встретит в старушке Европе.





А Европа, как ни странно, не просто возмутилась односторонним демаршем США, но и предпочла не следовать в кильватере у заокеанского флагмана. Что, согласитесь, уже само по себе достаточно неожиданно: если раньше европейцы и позволяли себе некоторой брыкливости в экономических вопросах, то в политических неизменно брали под козырек и бросались исполнять. В частности, так было и с санкциями против России, с которой у ЕС гораздо более широкие экономические связи, чем с Ираном. И мы можем предположить, что позиция Брюсселя по Ирану отчасти является и отголоском европейского недовольства антироссийскими санкциями, от которых европейский бизнес только теряет, а американский, как ни парадоксально, только выигрывает.



Что ещё важнее, европейцы не просто отказались от разрыва сделки с Ираном, но впервые задумались о том, чтобы защитить свой бизнес от американских экстерриториальных санкций. Это, в свою очередь, может привести к принятию законов и норм, ограничивающих юрисдикцию американских судов в отношении европейских компаний, а также запрещающих выполнение распоряжений правительства США в отношении тех, кто попал под американские санкции за торговлю с Ираном.



И это тоже впервые за многие годы.



На этом фоне особенно интересными становятся и результаты парламентских выборов в Италии. Там, напомню, одержали победу евроскептики и представители правых партий, выступающих за ужесточение миграционной политики во всем Евросоюзе.

Результаты итальянских выборов вызвали в Брюсселе легкую панику. Там поспешили развесить нужные ярлыки, назвав итальянские партии, победившие на выборах, популистами. Но все-таки вынуждены признать, что только «популисты» и правые предлагают сегодня европейскому избирателю какие-то перемены. Бюрократов же все устраивает, и угроза перемен традиционно воспринимается ими в штыки.



Ещё одним следствием выборов в Италии станет возможный выход этой страны из режима санкций против РФ. Такой пункт есть в коалиционном соглашении, которое сейчас пытаются подписать победившие на выборах партии. И если он там сохранится, новому правительству этой страны ничего не останется, как попытаться преодолеть бюрократическое противодействие европейских структур и из санкционного режима все-таки выйти.



Нужно понимать, что Италия является парламентской республикой в чистом виде, поэтому её правительство не может проигнорировать результаты выборов и межпартийные договоренности. Но и противодействие будет огромным – как со стороны ЕС, так и со стороны более старших партнеров. Поэтому мы не должны питать особых иллюзий относительно моментальной отмены санкций. Но и сбрасывать это со счетов тоже не стоит.



Поэтому остановимся на том, что это ещё одна трещина на фасаде «трансатлантической солидарности». Что и само по себе неплохо, и в сумме может дать весьма интересный результат.



Ещё одно событие, грозящее поссорить Брюссель и Вашингтон, произошло в Киеве. Напомню, на днях там был задержан главный редактор РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский. Причем его не просто задержали для допроса или устрашения. Кириллу предъявлено обвинение в государственной измене. Ликвидатор



Как ни странно, это задержание вызвало довольно резкое неприятие в Европе. Совет Европы разместил эту новость на своем сайте, а также выразил озабоченность положением со свободой прессы на Украине. Европейская и Международная федерации журналистов тоже не остались в стороне. «Крайнюю озабоченность» выразила даже Рейчел Денбер, европейский директор небезызвестной «Human Rights Watch». А ведь эту организацию традиционно интересуют права человека только в тех странах, которые не очень нравятся Вашингтону.



Из европейских организаций только ОБСЕ в лице своего представителя по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира хоть как-то солидаризировалось с киевскими властями. Но даже Дезир вынужден был подчеркнуть, что борьба с российской пропагандой должна соответствовать международным стандартам в области свободы слова. Как это сочетается, он пояснить забыл, но мы, в общем, не очень-то и ожидали.



А вот американцы действия «цээвропэйской супердемократии» одобрили, отметив, что в Вашингтоне разделяют тревогу, связанную с российской пропагандой. Хотя без дежурного упоминания про свободу СМИ и права человека не обошлась даже представительница Госдепа Хизер Нойерт.



Наверное, нам все-таки не стоит переоценивать значение этого события с точки зрения его влияния на взаимоотношения Европы и США. Сейчас в Вашингтоне посмотрят на реакцию, проанализируют, дадут сигнал в Киев и дело, скорее всего, спустят на тормозах.



Но оно, тем не менее, весьма симптоматично. Похоже, европейцы действительно уже устали от навязчивой опеки США, от их безумных восточноевропейских марионеток, от необходимости собственным лбом прошибать стену российских ответных санкций. А теперь, когда и сами американцы норовят стукнуть Берлин и Париж пыльным санкционным мешком по голове за отказ выйти из иранской ядерной сделки, это взаимное раздражение может наконец сформироваться в какую-то самостоятельную адекватную политику Европы в отношении Москвы.



Не будем обольщаться: шансы эти всё ещё не очень велики. Но это уже и не тупое европейское упрямство трёхлетней давности! Откровенно говоря, я даже не знаю, радоваться или огорчаться. Да и сами посудите: с одной стороны, похоже, что в некогда монолитном трансатлантическом единстве появились заметные трещинки. А поскольку конструкция это изначально фальшивая, больше смахивающая на голливудскую декорацию, и полностью идеологическая, такие трещинки достаточно быстро могут привести к обрушению всего строения. С другой стороны, мы как-то уже привыкли, что чем крепче Россия дружит с Западом, тем дороже ей это обходится. И лучше бы, как показывает практика, санкций с нас не снимали: под ними нашим министрам гораздо лучше работается, а нам спокойнее живется…Самую большую брешь в отношениях США и ЕС пробило событие, напрямую с Россией никак не связанное. Дональд Трамп, отказавшийся выполнять условия «ядерной сделки» с Ираном, и сам, наверное, не ожидал, какое ощутимое неприятие его решение встретит в старушке Европе.А Европа, как ни странно, не просто возмутилась односторонним демаршем США, но и предпочла не следовать в кильватере у заокеанского флагмана. Что, согласитесь, уже само по себе достаточно неожиданно: если раньше европейцы и позволяли себе некоторой брыкливости в экономических вопросах, то в политических неизменно брали под козырек и бросались исполнять. В частности, так было и с санкциями против России, с которой у ЕС гораздо более широкие экономические связи, чем с Ираном. И мы можем предположить, что позиция Брюсселя по Ирану отчасти является и отголоском европейского недовольства антироссийскими санкциями, от которых европейский бизнес только теряет, а американский, как ни парадоксально, только выигрывает.Что ещё важнее, европейцы не просто отказались от разрыва сделки с Ираном, но впервые задумались о том, чтобы защитить свой бизнес от американских экстерриториальных санкций. Это, в свою очередь, может привести к принятию законов и норм, ограничивающих юрисдикцию американских судов в отношении европейских компаний, а также запрещающих выполнение распоряжений правительства США в отношении тех, кто попал под американские санкции за торговлю с Ираном.И это тоже впервые за многие годы.На этом фоне особенно интересными становятся и результаты парламентских выборов в Италии. Там, напомню, одержали победу евроскептики и представители правых партий, выступающих за ужесточение миграционной политики во всем Евросоюзе.Результаты итальянских выборов вызвали в Брюсселе легкую панику. Там поспешили развесить нужные ярлыки, назвав итальянские партии, победившие на выборах, популистами. Но все-таки вынуждены признать, что только «популисты» и правые предлагают сегодня европейскому избирателю какие-то перемены. Бюрократов же все устраивает, и угроза перемен традиционно воспринимается ими в штыки.Ещё одним следствием выборов в Италии станет возможный выход этой страны из режима санкций против РФ. Такой пункт есть в коалиционном соглашении, которое сейчас пытаются подписать победившие на выборах партии. И если он там сохранится, новому правительству этой страны ничего не останется, как попытаться преодолеть бюрократическое противодействие европейских структур и из санкционного режима все-таки выйти.Нужно понимать, что Италия является парламентской республикой в чистом виде, поэтому её правительство не может проигнорировать результаты выборов и межпартийные договоренности. Но и противодействие будет огромным – как со стороны ЕС, так и со стороны более старших партнеров. Поэтому мы не должны питать особых иллюзий относительно моментальной отмены санкций. Но и сбрасывать это со счетов тоже не стоит.Поэтому остановимся на том, что это ещё одна трещина на фасаде «трансатлантической солидарности». Что и само по себе неплохо, и в сумме может дать весьма интересный результат.Ещё одно событие, грозящее поссорить Брюссель и Вашингтон, произошло в Киеве. Напомню, на днях там был задержан главный редактор РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский. Причем его не просто задержали для допроса или устрашения. Кириллу предъявлено обвинение в государственной измене.Как ни странно, это задержание вызвало довольно резкое неприятие в Европе. Совет Европы разместил эту новость на своем сайте, а также выразил озабоченность положением со свободой прессы на Украине. Европейская и Международная федерации журналистов тоже не остались в стороне. «Крайнюю озабоченность» выразила даже Рейчел Денбер, европейский директор небезызвестной «Human Rights Watch». А ведь эту организацию традиционно интересуют права человека только в тех странах, которые не очень нравятся Вашингтону.Из европейских организаций только ОБСЕ в лице своего представителя по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира хоть как-то солидаризировалось с киевскими властями. Но даже Дезир вынужден был подчеркнуть, что борьба с российской пропагандой должна соответствовать международным стандартам в области свободы слова. Как это сочетается, он пояснить забыл, но мы, в общем, не очень-то и ожидали.А вот американцы действия «цээвропэйской супердемократии» одобрили, отметив, что в Вашингтоне разделяют тревогу, связанную с российской пропагандой. Хотя без дежурного упоминания про свободу СМИ и права человека не обошлась даже представительница Госдепа Хизер Нойерт.Наверное, нам все-таки не стоит переоценивать значение этого события с точки зрения его влияния на взаимоотношения Европы и США. Сейчас в Вашингтоне посмотрят на реакцию, проанализируют, дадут сигнал в Киев и дело, скорее всего, спустят на тормозах.Но оно, тем не менее, весьма симптоматично. Похоже, европейцы действительно уже устали от навязчивой опеки США, от их безумных восточноевропейских марионеток, от необходимости собственным лбом прошибать стену российских ответных санкций. А теперь, когда и сами американцы норовят стукнуть Берлин и Париж пыльным санкционным мешком по голове за отказ выйти из иранской ядерной сделки, это взаимное раздражение может наконец сформироваться в какую-то самостоятельную адекватную политику Европы в отношении Москвы.Не будем обольщаться: шансы эти всё ещё не очень велики. Но это уже и не тупое европейское упрямство трёхлетней давности! Автор: Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 165 Источник Похожие новости Самая страшная западная угроза: антироссийские санкции могут отменить! Хроника пикирующего Укроборонпрома На близкую смерть Маккейна

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