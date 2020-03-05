Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Украина и США окончательно похоронят "Северный поток - 2": Гидно...
Прибалт не нужен: Россия закрыла торгпредства у незалежников (Руслан Осташко)
"Ноги моей здесь не будет": Панин заявил, что Россия обречена
История о голландском десанте на Донбасс подогрела интерес к суду по делу MH17
Главная / Политика

Самая секретная в мире: Forbes опубликовал фото подлодки, которую видели лишь дважды за последние 15 лет

05 марта 2020, 18:35  •  236 • Политика
Самая секретная в мире подлодка попала на фото. Кубинская субмарина Delfin второй раз за последние 15 лет попала в объектив фотоаппарата.
Журнал Forbes опубликовал фотографию самой секретной подводной лодки в мире. Речь идёт о единственной кубинской субмарине типа Delfin. Снимок был выложен на странице издания в Twitter.
Delfin считается самой секретной подлодкой в мире, так как за последние 15 лет было сделано лишь 2 фотографии этой субмарины, включая опубликованную. Причём из этих двух снимков только один можно назвать более-менее чётким.
На опубликованном фото можно увидеть верхнюю часть подлодки, пришвартованной у причала. При этом субмарину довольно трудно заметить на общем фоне, если не приглядываться. К тому же подлодку частично закрывает пальмовая листва.
Напомним, что ранее Forbes опубликовал фото вернувшейся из дальнего похода многоцелевой атомной подводной лодки ВМС США "Колорадо" класса Virginia. При этом на снимке видно, что у субмарины облезло стелс-покрытие.
Фото: скриншот Twitter/@CovertShores

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



236
Источник
Похожие новости
05 марта 2020, 02:35
"Идлиб - передовой плацдарм": Асад назвал следующую цель армии Сирии
05 марта 2020, 13:35
"Украина и США окончательно похоронят "Северный поток - 2": Гидность Киева вскрыли простым вопросом
05 марта 2020, 09:35
"Ноги моей здесь не будет": Панин заявил, что Россия обречена
05 марта 2020, 11:35
Таран - бревно: Украинского министра обороны высмеяли в день назначения
05 марта 2020, 00:35
"В полной мере выбить деньги с Египта": Авиаэксперт Антипов дал совет по ситуации с крушением А321 над Синаем
05 марта 2020, 09:35
В России появился "русский Трамп". Политологи делают прогнозы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 марта 2020, 15:35
"Список собственных кладбищ": Мирошник раскрыл ужасающие преступления экс-командира "Айдара"
28 февраля 2020, 13:39
Зверство с эвакуацией станет "цветочками": Кровавая бойня развернётся по всей Украине - эксперт
29 февраля 2020, 12:24
"Перекроют пролив - сделаем два": Ветеран ФСБ рассказал о действиях России в случае конфликта с Турцией
04 марта 2020, 09:35
"300 спартанцев". По Эрдогану ударила Греция
28 февраля 2020, 03:54
"Эрдоган соврал Путину. Помидорами не отделаются": Сатановский расстроил турок после обстрела самолётов ВКС РФ
01 марта 2020, 14:24
"Важнее, что ответил Путин": Эрдоган предложил России "убраться из Сирии", но умолчал о главном
29 февраля 2020, 02:39
"Турки ещё те олени": Военкор заявил о самоуверенности бойцов Эрдогана - "на грани слабоумия, без отваги"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.