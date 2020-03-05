Самая секретная в мире: Forbes опубликовал фото подлодки, которую видели лишь дважды за последние 15 лет

Журнал Forbes опубликовал фотографию самой секретной подводной лодки в мире. Речь идёт о единственной кубинской субмарине типа Delfin. Снимок был выложен на странице издания в Twitter.

Delfin считается самой секретной подлодкой в мире, так как за последние 15 лет было сделано лишь 2 фотографии этой субмарины, включая опубликованную. Причём из этих двух снимков только один можно назвать более-менее чётким.

На опубликованном фото можно увидеть верхнюю часть подлодки, пришвартованной у причала. При этом субмарину довольно трудно заметить на общем фоне, если не приглядываться. К тому же подлодку частично закрывает пальмовая листва.

Напомним, что ранее Forbes опубликовал фото вернувшейся из дальнего похода многоцелевой атомной подводной лодки ВМС США "Колорадо" класса Virginia. При этом на снимке видно, что у субмарины облезло стелс-покрытие.

Фото: скриншот Twitter/@CovertShores