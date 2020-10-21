Самая секретная операция века: Бен Ладен жив?

Автор:

Сергей Латышев

В США случилось страшное – на камеру заговорил человек, знающий самые интимные секреты американского правящего класса. В Конгресс поступили взрывающие мозг оригинальные документы – скреплённые подписями очень интересных лиц бумаги, аудиозаписи с легко узнаваемыми голосами и даже видеоматериалы, которые не оставляют ни малейших сомнений в том, что это правда. Её раскрыл бывший агент ЦРУ, специалист по соколиной охоте Аллан Пэррот (Allan Howell Parrot). Он долго жил на Ближнем Востоке и общался там, благодаря своей легальной профессии, с представителями местной политической и военной элиты, как, впрочем, и с террористами. Ибо охота с хищными птицами – важная часть местной культурной традиции.

Доказательная база

В видеоинтервью, данном Пэрротом экс-спецназовцу Нику Ною (Nick Noe) и Чарльзу Вудсу (Charles Woods), отцу одного из погибших в 2012 году от рук террористов охранников консульства США в Бенгази (Ливия), содержатся потрясающие признания. Они тянут на обвинение в государственной измене кандидата в президенты США Джо Байдена, экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана и даже его босса – экс-президента США Барака Обамы. Они и ещё ряд высокопоставленных лиц не просто знали, где находится основатель и предводитель "Аль-Каиды" (организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации), которому приписывают теракты 11 сентября. Они заключили с ним сделку и совершили затем ещё как минимум одно ужасное преступление, чтобы замести следы.

Согласно Пэрроту, американские спецслужбы устроили так, что скрывавшийся от них бен Ладен оказался почти на десять лет в Иране под домашним арестом. Причём с ним договорились: если его люди не будут атаковать американцев в США, его никто не тронет. Эта договорённость была заключена в период президентства Джорджа Буша-младшего и подтверждена следующей демократической администрацией. Но ради победы на президентских выборах 2012 года демократы решили демонстративно уничтожить бен Ладена, попросив иранцев доставить его в Пакистан, чтобы там, на камеру, убить в результате рейда спецназа ВМС США – Seal Team 6.

Иранцы якобы привезли на самолёте Усаму бен Ладена в Пакистан – в охраняемый компаунд в Абботтабаде, до которого могли дотянуться американцы. Однако непосредственно перед знаменитым рейдом "Морских котиков" весной в 2011 года (операция "Копьё Нептуна") иранцы подменили настоящего главу "Аль-Каиды" двойником. И убит был именно он. Опытные спецназовцы, участвовавшие в операции, поняли, что это была подстава. И чтобы пресечь "утечки" с этой стороны, почти все участники этой операции вскоре трагически погибли в результате катастрофы вертолёта в Афганистане, организованной американскими же спецслужбами по приказу высшего руководства страны.

Вице-президент Джо Байден, президент США Барак Обама и государственный секретарь США Хиллари Клинтон вместе с членами команды национальной безопасности следят за действиями по устранению Усамы бен Ладена. Фото: Zuma\TASS

Ведущую роль в заметании следов, прежде всего, в совершенно неправдоподобном избавлении от тела двойника бен Ладена (его якобы сбросили в Индийский океан), сыграл экс-директор ЦРУ Бреннан. Но на этом сия грязная история отнюдь не закончилась: иранцы путём вымогательства и шантажа потребовали и получили от США около 152 млрд долларов.

В ходе интервью с Пэрротом Ной утверждал, что, по имеющейся у него информации, атака террористов на американское консульство в Бенгази, которая произошла при прямом попустительстве администрации Обамы – Байдена (13 часов бездействия), была вызвана тем, что в нём имелись уничтоженные в ходе нападения данные, что вертолёт с участниками ликвидации двойника Усамы бен Ладена был сбит из ПЗРК "Стингер", который выдали подопечным ЦРУ боевикам.

Дали по рукам

Пэррот рассказал, что был глубоко шокирован, когда узнал о местонахождении бен Ладена. Но после разработки им вариантов похищения Усамы для предания суду в США он столкнулся с "игнорированием, обструкцией и угрозами" в Вашингтоне. В качестве доказательства того, что там всё знали, в интернете уже выложена аудиозапись беседы Пэррота с человеком, через которого он хотел достучаться до Белого дома, где вопросами реальной политики при Обаме занимались Байден и Клинтон. Речь идёт о старом приятеле и юристе Байдена Брайане Эттингере (Brian Ettinger), который признал:

Мы его защищаем, мы действительно не хотим его заполучить ... Мы хотим, чтобы он был под экраном радара, потому что он, по сути, заключил сделку, что не собирается наносить удар по нам здесь, в США.

Таким образом, получается, что власти США при активном участии нынешнего кандидата в президенты Джо Байдена и его окружения заключали сделки с "террористом номер 1" и Тегераном, обеспечили бен Ладену вполне комфортную жизнь в Иране, якобы гоняясь за ним по всему свету и сокрушая при этом заподозренные в помощи "террору" государства (Афганистан, Ирак). Кроме того, заметая следы этой циничной сделки, администрация Обамы – Байдена расправилась с американскими военными, сотрудничала и даже заплатила огромные деньги Ирану – стране, которая с исламской революции 1979 года является архиврагом США. Но самое скандальное – это то, что Усама бен Ладен, возможно, ещё жив, раз его не убили в Абботтабаде.

Выдумка или правда?

Можно ли такое придумать в стране, где тебя за клевету затаскают по судам, а в данной ситуации – на всякий случай – могут ещё и лишить жизни? Нет. В этом убеждена видевшая своими глазами значительную часть подтверждающих эти обвинения документов обозреватель издания The Epoch Times Анна Кэйт (Anna Khait), и первую партию из них она уже выложила в интернет. Остальные части станут достоянием гласности в течение одной-полутора недель. Их уже получили высокопоставленные члены Конгресса США и, как сообщается, об этом был проинформирован президент Дональд Трамп, который тут же ретвитнул кое-какую информацию на этот счёт, о чём чуть позже.

Операция по устранению Усамы бен Ладена в Пакистане была постановочной – когда американские спецназовцы это поняли, устранили их, а "террорист номер 1", возможно, ещё жив. Фото: thomas koch/Shutterstock

Уместно тут задать и другой вопрос – а такое вообще возможно? Безусловно. США не столько воюют, сколько "крышуют" террористов. Ведь те обеспечивают для Вашингтона повод для вмешательства по всему миру, создают хаос, в котором Америка имеет преимущества перед своими конкурентами и противниками, ослабляют или обрушивают неугодные США режимы. К тому же Усама бен Ладен происходит из богатой саудовской семьи, давно сотрудничающей с кланом Бушей. Он оказал в своё время большие услуги США в Афганистане в борьбе против СССР, и есть свидетельства, что связей с ЦРУ он с тех пор не прерывал: ему продолжали помогать и даже лечили. Бен Ладен лишь через три года, в 2004 году, взял на себя ответственность за 11 сентября, когда весь мир уже давно считал, что это его рук дело. Видимо, это согласие недёшево обошлось американским властям. Короче, Усама был ценным, заслуженным кадром, и у Вашингтона не имелось особой причины его убивать за хорошо проделанную работу, тем более столь демонстративным образом. Разве что только ради власти над США ещё на четыре года, за которые демократы рассчитывались закончить расстановку своих людей на всех ключевых постах.

«Работа аппарата фейков»: почему США обвинили Россию в «деструктивной деятельности» в киберпространстве Американцы – мастера всевозможных инсценировок. Чтобы получить повод отобрать у Испании её колонии, они взорвали в 1898 году свой броненосец "Мэн" в бухте Гаваны. В 1941 году спровоцированным перед этим японцам подставили свои старые линкоры в Перл-Харборе – сотни погибших в обоих случаях. Что им стоило после 11 сентября, где счёт погибших уже шёл на тысячи, угробить небольшую группу своих спецназовцев, которые не скрывали, что вместо грозного террориста убили в Пакистане какого-то трусливого ряженого клоуна, пытавшегося спрятаться за спиной своей третьей жены? "Морские котики" погибли при крайне подозрительных обстоятельствах через два дня после того как в СМИ появилось заставляющее о многом задуматься интервью одного из участников той операции.

А мог ли Иран, всегда отрицавший, что укрывает Усаму бен Ладена, вступить в тайную сделку на этот счёт с "Большим сатаной"? Почему нет? СССР, например, тоже был врагом США, но ради экономических, финансовых выгод и политических посулов поддерживал своим авторитетом грандиозную американскую аферу с полётами и высадками на Луне, отснятую в Голливуде. Разумеется, Иран не питал больших симпатий к арабу бен Ладену из-за его суннитско-саудовского происхождения, однако за деньги, ради неафишируемого согласия Вашингтона со своей ядерной программой вполне мог втихаря держать того под домашним арестом. Чтобы иметь ещё и повод пошантажировать США в случае чего.

Ярлыки – дело привычное

Как же отреагировали американские СМИ на эти разоблачения, приуроченные, безусловно, к ноябрьским выборам, но не являющиеся по этой причине менее убедительными?

Президент Дональд Трамп – патриот США, поэтому он может не захотеть сильно раскручивать скандал насчёт того, как Вашингтон "борется" с терроризмом, тем более что на выборах он победит и так. Фото: Shawn Thew/Pool via CNP|usage worldwide/Global Look Press

Небольшие правые и консервативные издания, связанные с республиканцами телеканалы об этом сообщают, однако мейнстримные СМИ, находящиеся почти полностью под контролем демократов, многозначительно молчат. Лишь несколько из них, вроде Forbes и The DailyBeast, отпустили по данному поводу язвительные комментарии, постаравшись подать в виде бреда откровения разоблачителя, представив заодно проявивших к этому интерес американцев как опасных сектантов и "конспирологов". Досталось, естественно, и президенту Трампу, который, согласно Forbes, "продвигает беспочвенные конспирологические теории" в интернете.

Президент Дональд Трамп поддержал во вторник многообещающую теорию заговора о том, что четыре американца были убиты во время атаки в Бенгази в 2012 году, чтобы скрыть кровавую жертву "Морских котиков" и "факт" того, что Усама бен Ладен все ещё жив, что, возможно, является самым странным из заигрываний президента с ультраправыми теориями заговора,

– пишет The Daily Beast.

Избирательная кампания Байдена отреагировала показным недоумением: "Дональд Трамп ретвитнул теорию заговора о том, что президент Обама и вице-президент Байден убили бойцов Seal Team 6, а затем он ретвитнул, что рейд, в результате которого был убит Усама бен Ладен, был постановочным. Он серьёзно выбит из колеи".

А пожар будет?

Глобалистская цензура в интернете свирепствует: разоблачения Пэррота и ссылки на них блокируются или вычищаются, их пытаются дискредитировать различными способами. Не гарантировано, что демократическая плотина умолчания рухнет, и Америка узнает правду, как она борется с терроризмом, – во всей красе. И что сам Трамп будет на этом сильно настаивать. Дело в том, что по всем показателям, кроме опросов общественного мнения (многие американцы по различным причинам боятся признаваться, что будут голосовать за нынешнего хозяина Белого дома), он победит и на этот раз. Причём с ещё большим отрывом от демократического кандидата, чем на выборах предыдущих.

В этой связи Трампу нет большой необходимости раскручивать скандал, в котором отчасти засветились и республиканцы (семейство Бушей, при которых произошло 11 сентября, формально принадлежит к Республиканской партии) и который может потянуть за собой целую цепочку других скандальных мистификаций, бросающих тень на правящий класс США в целом. Для дискредитации демократов лучше подойдёт компромат, который нарыл на папу и сына Байденов на Украине экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани. Тем не менее для думающих людей, особенно в России, нынешний скандал интересен тем, что полностью подтверждает то, что мы подозревали всегда. Только теперь об этом говорят и свидетельствуют сами американцы.