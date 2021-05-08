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«Самая настоящая провокация»: в Эстонии десантировались военные США и Великобритании

08 мая 2021, 22:50  •  97 • В мире
8 мая в Эстонии десантировались военнослужащие Соединённых Штатов Америки и Великобритании. Это произошло в рамках крупнейших континентальных учений за последние 25 лет Defender Europe 2021. Ранее в Пентагоне указывали, что учения носят «оборонительный» характер. При этом в Совфеде назвали провокацией ситуацию, при которой происходит переброска войск из США в страну, граничащую с Россией.
 
Twitter © USArmyEURAF
 

Военнослужащие Соединённых Штатов Америки и Великобритании этой ночью высадились в Эстонии в рамках учений Swift Response, которые являются одной из составляющих крупнейших военных манёвров в Европе за последние 25 лет — Defender Europe 2021.

«Десантники 82-й воздушно-десантной дивизии США и 16-й десантно-штурмовой бригады Великобритании отрабатывают совместные действия по высадке с боем, проделывая путь от базы Форт-Брэгг (Северная Каролина) до Эстонии для участия в учениях Swift Response 2021!» — говорится в сообщении Twitter-аккаунта командования ВС США в Европе и Африке.

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