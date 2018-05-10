«Самая масштабная атака Израиля с 1974 года»

В ночь на 10 мая 2018 года иранские военные формирования в Сирии нанесли удар 20-ю ракетами по позициям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Голанских высотах. Как сообщает ФАН со ссылкой на данные израильских военных,

в результате обстрела потерь в рядах ЦАХАЛ не зафиксировано.

В атаке применялись неуправляемые ракеты системы залпового огня «Град» и модели «Фаджр» (созданы в Иране с использованием технологий КНДР). Четыре иранские ракеты были сбиты израильской тактической системой противоракетной обороны «Железный купол» (англ. Iron Dome). Остальные ракеты упали на территории Сирии, не долетев до Голанских высот.

ЦАХАЛ обвиняет в ракетном ударе отряд Революционной гвардии Ирана «Аль-Кудс» и командира этого объединенного сирийско-иранского формирования генерал-майора Кассима Сулеймани. Таким образом,

Израиль впервые прямо обвиняет Иран в атаке на свою территорию.

В ответ на иранскую атаку ВВС Израиля нанесли, по оценкам израильских СМИ, самый масштабный ответный ракетный удар, начиная с 1974 года. Израильские самолеты атаковали несколько десятков военных объектов Ирана, находящихся на территории Сирии.

По данным сирийского информагентства SANA, десятки израильских ракет попали в радарную станцию, позиции сирийской ПВО и свалку амуниции.

Официальный представитель ЦАХАЛ генерал-лейтенанта Джонатана Конрикуса заявил, что сирийские ПВО пытались сбить самолеты ВВС Израиля, но успеха не добились, и ряд батарей был уничтожен. RT сообщает, что ВВС Израиля разбомбили позиции сирийской армии у подножия Голанских высот в Хан-Арнаба.

Точное число жертв среди иранцев и сирийцев Конрикус назвать не смог, но отметил, что удары были сосредоточены «в меньшей степени на людях, и в большей — на военной инфраструктуре и оборудовании». По его словам, такой выбор был обусловлен необходимостью «надолго ослабить военное присутствие Ирана в Сирии».

Также Конрикус подчеркнул, что

Российская Федерация была предупреждена по каналам связи непосредственно перед ответным ударом Израиля по сирийской территории.

Соединенные Штаты поддержали удар Израиля по иранцам и Сирии, передает НСН. «[Атака «Аль-Кудс» на Израиль] в который раз доказывает, что иранскому режиму нельзя доверять. Израиль имеет полное право защищать свой суверенитет. Мы поддерживаем их и поддержим любые действия, направленные на самозащиту», — подчеркнула пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

Накануне, 9 мая, ВВС Израиля уже нанесли ракетный удар по территории Сирийской арабской республики.

Предположительно, атака была совершена самолетами ВВС Израиля через воздушное пространство Ливана. Однако командование ЦАХАЛ не комментирует информацию о своей причастности к ракетному удару.

Сирийские силы ПВО смогли перехватить и сбить несколько ракет. ВВС Израиля нанесли удар по лагерю иранских добровольцев к югу от Дамаска — авиабазе Т4. В районе перехвата Эль-Кисва прогремели несколько взрывов. Были уничтожены две ракеты.

Журналист из Ливана Суломе Андерсон сообщила, что группировка «Хезболла» стягивает все свои резервы и силы на юге Ливана возле израильской границы после ударов ВВС Израиля по иранским объектам в САР.

Израильские военные самолеты проводили активные обсервационные полеты в ливанско-сирийском регионе. Андерсон предположила «по некоторым признакам», что дальнейшее развитие конфликта в Сирии «может перекинуться и на Ливан».

Накануне, 8 мая, Израиль перевел войска в состояние повышенной боевой готовности и проинструктировал местные власти в районе Голанских высот.

Из этого района была зафиксирована «необычная активность» иранских сил в Сирии. Местным властям было, в частности, поручено открыть бомбоубежища.

Во вторник, 8 мая, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в развертывании «очень опасного оружия» на территории Сирии. Политик добавил, что эти маневры проводятся в рамках кампании по созданию угрозы еврейскому государству.

«Иран открыто ежедневно призывает к уничтожению, стиранию Израиля с лица земли и практикует безоговорочную агрессию против нас. Сейчас Тегеран пытается разместить очень опасное оружие в Сирии с конкретной целью — нашего уничтожения», — подчеркнул Нетаньяху.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном, обвинив Тегеран в создании ядерного оружия.