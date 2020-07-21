|
Самая эффективная система в мире: Появление у Индии С-400 может нарушить баланс сил
21 июля 2020, 20:00 • 86 • Политика
Российский зенитно-ракетный комплекс является самым эффективным средством ПВО в мире, считают в Китае. Появление такого оружия у Индии может нарушить баланс сил в регионе.
Китайское издание Sina отмечает, что после обострения обстановки на границе Индия развернула свои зенитно-ракетные комплексы "Акаш". Они, конечно, способствуют укреплению обороноспособности страны, однако далеко не так эффективны, как российские аналоги. Если же индийская армия получит С-400, баланс сил в регионе будет нарушен, поскольку речь идёт о самой эффективной на сегодняшний день системе.
Даже китайская система ПВО нового поколения "Хунци-9" ("Красное знамя - 9"), ракеты которой способны поражать цели на расстоянии до 200 км, сильно уступает С-400 на средних и малых высотах. А "Хунци-16", напротив, не может перехватывать дальние цели и способен поражать противника лишь на расстоянии 70 км.
86
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 июля 2020, 15:00
|
18 июля 2020, 15:00
|
17 июля 2020, 02:00
|
17 июля 2020, 00:00
|
18 июля 2020, 16:00
|
15 июля 2020, 07:00
|
20 июля 2020, 01:00