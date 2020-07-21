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Самая эффективная система в мире: Появление у Индии С-400 может нарушить баланс сил

21 июля 2020, 20:00  •  86 • Политика
Российский зенитно-ракетный комплекс является самым эффективным средством ПВО в мире, считают в Китае. Появление такого оружия у Индии может нарушить баланс сил в регионе.
Китайское издание Sina отмечает, что после обострения обстановки на границе Индия развернула свои зенитно-ракетные комплексы "Акаш". Они, конечно, способствуют укреплению обороноспособности страны, однако далеко не так эффективны, как российские аналоги. Если же индийская армия получит С-400, баланс сил в регионе будет нарушен, поскольку речь идёт о самой эффективной на сегодняшний день системе.
На данный момент она признана самой эффективной системой ПВО в мире, так как обладает сверхвысокой дальностью обнаружения и поражения. Комплексы С-400 могут работать с восьми типами ракет, обладающих различной дальностью пуска, - пишет ИноСМИ со ссылкой на Sina.
Даже китайская система ПВО нового поколения "Хунци-9" ("Красное знамя - 9"), ракеты которой способны поражать цели на расстоянии до 200 км, сильно уступает С-400 на средних и малых высотах. А "Хунци-16", напротив, не может перехватывать дальние цели и способен поражать противника лишь на расстоянии 70 км.

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