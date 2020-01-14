Самая долгая война в истории США: почему Белый дом заявил о планах сократить присутствие в Афганистане

Вашингтон в ближайшее время может уменьшить численность своих военнослужащих в Афганистане вне зависимости от того, будет ли достигнуто соглашение с радикальным движением «Талибан»*. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен. Впрочем, он не исключил, что к договорённостям по урегулированию ситуации в ИРА сторонам удастся прийти до конца текущего года. По мнению аналитиков, США, скорее всего, перебросят военных в другие страны Ближнего Востока или же вовсе откажутся от своих обещаний.

США могут сократить своё военное присутствие в Афганистане в ближайшем будущем вне зависимости от того, будет ли достигнуто соглашение с радикальным движением «Талибан». Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью новостному порталу Axios. По его словам, Белый дом вернулся к переговорам с талибами.

«Дела у афганских сил идут в гору и, полагаю, что вскоре, на определённом этапе мы придём к положению, при котором сможем сократить военное присутствие в Афганистане вне зависимости от того, будет соглашение или нет», — отметил О'Брайен.

При этом он не исключил, что к договорённостям с «Талибаном» удастся прийти до конца текущего года.

Заявление О'Брайена о возможном выводе американских войск из Афганистана прозвучало на фоне сообщения о гибели в этой стране двух военнослужащих США.

«Министерство обороны объявило о смерти двух солдат, оказывавших поддержку операции «Страж свободы». Оба военнослужащих погибли вчера (11 января. — RT) после поражения их транспорта самодельным взрывным устройством в афганской провинции Кандагар. Они участвовали в операциях в рамках миссии НАТО «Решительная поддержка», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Пентагона.

В конце ноября 2019 года президент США Дональд Трамп прибыл в Афганистан с необъявленным визитом. Тогда он заявил о желании «Талибана» заключить мирное соглашение. Во время встречи со своим афганским коллегой Ашрафом Гани американский лидер также отметил, что Вашингтон намерен сократить численность своего контингента на афганской территории до 8,6 тыс. военнослужащих. При этом в июле Трамп говорил в интервью Fox News, что американская сторона планирует оставить в республике в первую очередь разведывательные подразделения.

«Я бы оставил там очень сильную разведку. Мы должны наблюдать... Я бы оставил — и мы оставим — очень сильную разведку, гораздо больше, чем можно было бы подумать. Это очень важно», — сообщил американский лидер.

Пентагон

AFP

О том, что Минобороны США рассматривает возможность сокращения военного контингента на афганской территории, сообщал в декабре и председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

«У нас есть много вариантов, это один из них», — цитирует военного чиновника Al Arabiya. При этом журналисты напомнили, что в настоящий момент на территории Афганистана находятся около 13 тыс. американских военных.

«Переложить ответственность»

Военная операция США в афганской республике идёт уже почти 20 лет. Поводом для её начала послужили теракты 11 сентября 2001 года. Наиболее массовый характер кампания носила в 2010—2013 годы, тогда в ИРА количество военнослужащих из стран Запада достигало почти 150 тыс. человек.

В конце января 2019 года президент США сообщил о готовности Вашингтона вывести войска из Афганистана при условии заключения соглашения по урегулированию ситуации в стране. Тогда же американский лидер заявил, что аналогичные предложения Вашингтон стал получать и от представителей «Талибана».

В ходе очередных переговоров с талибами в Дохе, состоявшихся 1 сентября 2019 года, спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад заявил журналистам, что стороны обсудили предварительные условия возможного соглашения, и один из его пунктов — вывод из Афганистана 5 тыс. военнослужащих США в течение 135 дней.

Однако уже спустя несколько дней переговорный процесс был прерван, а Трамп отменил совместные консультации, которые, по его словам, были запланированы на 8 сентября.

«Я немедленно отменил встречу и отказался от мирных переговоров», — написал Трамп на своей странице в Twitter, отметив при этом, что причиной такого шага с его стороны послужила гибель американского военного и ещё 11 человек в результате теракта 5 сентября в Кабуле.

Тогда ответственность за произошедшее взяло на себя движение «Талибан».

Позже Трамп назвал переговоры с талибами «мёртвыми».

Однако уже в октябре глава Пентагона Марк Эспер приехал в Афганистан, чтобы возобновить контакты с представителями «Талибана». Во время своего визита глава американского Минобороны подтвердил планы Вашингтона по сокращению числа военнослужащих США на территории республики. Однако он подчеркнул, что это возможно лишь при условии достижения мирного соглашения с талибами.

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, пытаясь прийти к договорённостям с «Талибаном», Вашингтон надеется получить своего рода гарантии временной «неприкосновенности американского контингента».

«США пробуют договориться, чтобы талибы хотя бы несколько месяцев не убивали американских военнослужащих. Если им это удастся, то вывод войск из республики будет проходить более быстрыми темпами. Если же к таким договорённостям сторонам прийти не удастся, Вашингтон будет уменьшать свой контингент так же, как и в Сирии, — один шаг вперёд, два назад. Но прежде чем выводить часть своих войск, Белый дом должен продемонстрировать миру, что американская сторона осталась отнюдь не в проигравших, хотя по факту так оно и есть», — отметил аналитик.

Взрыв в Кабуле. Архивное фото

Reuters

© Omar Sobhani

При этом Брутер указал на двуличие Соединённых Штатов, которые по-разному действуют «в зависимости от степени выгоды».

«Гибель американского военнослужащего в Ираке послужила поводом для убийства Сулеймани, а гибель двух военнослужащих США в Афганистане почему-то не служит поводом для ликвидации руководителей «Талибана», наоборот, Вашингтон всё ещё хочет заключать с ними сделку. При этом талибы продолжают нападения на американских солдат», — подчеркнул эксперт.

Истинной же причиной возможного вывода части американских войск из афганской республики, по мнению Брутера, может быть желание навредить России.

«США считают, что если они уйдут из Афганистана, то «Талибан» будет доставлять неудобство России через Таджикистан и Узбекистан, а также создавать проблемы центральному правительству в Кабуле, которое поддерживает контакты с Ираном. При этом США выгодно сдать ситуацию, чтобы переложить ответственность на всех остальных», — пояснил эксперт.

Мнение Брутера разделяет и старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова Владимир Аватков. Он полагает, что заявления США о выводе войск не стоит воспринимать с энтузиазмом, поскольку, скорее всего, эти военные могут быть переведены в другие страны Ближнего Востока. Кроме того, по мнению эксперта, не стоит исключать ситуацию, при которой Вашингтон и вовсе откажется от своих обещаний.

«Соединённые Штаты традиционно не выводят свои войска в полной мере. Если военные США вошли в какую-либо страну, то потом вывести их оттуда полностью практически невозможно. Это хорошо видно на примере Ирака, парламент которого проголосовал за вывод американских войск, однако США заявили, что не собираются оттуда уходить. Также Вашингтон неоднократно заявлял о выводе войск из Сирии, но в итоге оккупировал месторождение энергоносителей. Следует предполагать, что американские войска в любом случае останутся в тех точках Афганистана, которые им выгодны», — спрогнозировал аналитик.

«Приносит хаос и нестабильность»

Как отмечают эксперты, вероятное сокращение американского военного присутствия в ИРА можно также объяснить и тем, что даже Вашингтон начал осознавать провал своей операции в этой стране. США не только не смогли урегулировать ситуацию в Афганистане, но и накалили там обстановку, полагают аналитики. По их мнению, на неэффективность политики США в Афганистане указывают в первую очередь убийства американских военных, в том числе представителями «Талибана».

В конце июня 2019 года в Афганистане были убиты два американских военнослужащих. Об этом заявили в миссии НАТО. Инцидент произошёл на следующий день после необъявленного визита госсекретаря США Майка Помпео в Кабул, где он встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

Всего же жертвами конфликта в Афганистане стали около 2,3 тыс. американских военнослужащих. Об этом весной сообщили сенаторы США Рэнд Пол и Том Юдалл. Они также представили законопроект под названием AFGHAN — American Forces Going Home After Noble («Американские военные с доблестью возвращаются домой». — RT), согласно которому все силы США должны быть выведены из страны в течение года.

Как отмечает Владимир Аватков, «операция США в Афганистане была, мягко говоря, неудачной».

«Она настроила против Вашингтона афганское население, поскольку американские военные пренебрегали местными традициями и продолжают это делать. Кроме того, Соединённые Штаты пытаются установить собственные правила игры, которые навязывают местным жителям и структурам», — пояснил эксперт.

При этом Вашингтону всё же «необходимо создать видимость вывода войск», поскольку на Ближнем Востоке всё чаще звучат угрозы в адрес американских баз в регионе, полагает Аватков.

«США не могут это не учитывать при взаимодействии со своими региональными и мировыми партнёрами. Эпоха доминирования Штатов в мире, судя по всему, подходит к концу. Они всё ещё пытаются навязывать свою волю и делать, что посчитают нужным, в различных точках мира. Но это уже последние попытки, связанные с желанием удержаться на Олимпе», — сказал эксперт.

Аватков также предположил, что часть тех войск, которые, возможно, США выведут из ИРА, будут передислоцированы в Ливию, поскольку «Соединённые Штаты недовольны, что ситуация в Ливии разрешается без них, при посредничестве России, Турции и Европы».

Солдаты армии США во время вооружённого столкновения с боевиками в Афганистане

Reuters

© Parwiz

«Не исключено, что они перебросят своих военных туда — это один из сценариев, но наиболее конфликтный и опасный», — заявил аналитик.

При этом Аватков подчеркнул, что нахождение американских войск в странах Ближнего Востока является дестабилизирующим фактором, «поскольку вокруг их присутствия в регионе ведётся борьба местных сил».

«К тому же дислокация солдат США не гарантирует стабильность и безопасность, а, наоборот, приносит хаос и нестабильность», — заключил аналитик.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.