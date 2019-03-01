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Самая дальнобойная в мире система ПВО С-500 на четверть века прикроет рубежи России
01 марта 2019, 05:54 • 78 • Политика
Система ПВО С-500 начнет прикрывать рубежи России в ближайшее время. Срок её эксплуатации - четверть века. Зарубежные СМИ называют С-500 самой дальнобойной в мире системой ПВО.
С-500, зенитные ракетные системы, должны появиться в российские войсках в ближайшее время.
Как пишет "Красная Звезда", то уже в этом году завершит обучение первая группа офицеров для работы с установками.
Начальник Военной академии воздушно-космической обороны генерал-лейтенант Владимир Ляпоров рассказал, что пройдет первый выпуск офицеров, которые научатся управлять комплексом С-500, которого пока даже нет в войсках.
Обучение этих военных специалистов происходит в Гатчине.
Стоит отметить, что министр обороны Сергей Шойгу уже определял сроки поставок систем С-500 в войска. По его словам, это произойдет в начале 2020 года.
Каждый комплекс, по оценке специалистов, будет функционировать 25 лет, то есть четверть века. По данным СМИ, С-500 может поражать цели на расстоянии 481,2 км, что на 80 км дальше, чем у любой существующей в мире ПВО.
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