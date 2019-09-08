Самая большая ошибка Польши: о русско-польских отношениях резко высказались в Rzeczpospolita

Европейские страны все активнее выступают за диалог с Москвой, в то же время, польские политики делают все возможное, чтобы воздержаться от взаимодействия. Таким образом, плохие русско-польские отношения - это проблемы исключительно Варшавы, о чем заявил журналист Лукаш Газдала в газете Rzeczpospolita, добавив: Польша совершает ошибку, воздерживаясь от контактов.

Столкновение с крупнейшей державой - Россией, ничем хорошим для Польши не закончится, говорит журналист. Он напоминает, последняя встреча российских и польских политиков на высшем уровне состоялась девять лет назад! А после 2014 года, когда Крым стал частью России, отношения и вовсе прекратились.

Журналист указывает и на непримиримую позицию главы МИД Польши Яцека Чапутовича, который говорил, что отношения Москвы и Варшавы не улучшатся из-за политики России. С другой стороны, и Франция, и Германия, а также другие европейские страны находят возможность для диалога. Причем, взаимодействие происходит даже в условиях, когда по ряду аспектов позиции сторон расходятся.

"Важно, способны ли мы поддерживать с большим и важным соседом хотя бы нейтральные отношения", - подчеркивает журналист, еще раз акцентируя внимания на том, что если нейтралитет забыт, то это, прежде всего, проблемы Польши, а не России.