Самая большая опасность для России: О бунте элит и ставке США прямо заявил Дугин

Абсолютное отсутствие социальной справедливости и предательство элит - это самая большая опасность для России. Об этом в интервью Царьграду заявил кандидат философских наук, доктор политических наук, доктор социологических наук Александр Дугин.

"Наши болевые точки - это элита, которая не соответствует гениальному курсу. Ей можно воспользоваться. Как и экономикой, и социальным положением. Потому что если правящий класс думает не о стране, а о себе, значит, кто-то точно останется обделённым", - поделился своим мнением Александр Дугин.

По словам Дугина, Россия войны выигрывать умеет. Что точно русские умеют, так это воевать.

Как заявил в эфире "Первого русского" философ, когда Россию прижмёт, она побеждает. Это происходит, как бы трудно ни было.

"Огромной ценой, но побеждаем", - подчеркнул собеседник Царьграда.

Только вот мир мы очень часто теряем. Как считает Дугин, мир Россия проигрывает.

Что же касается США, то Вашингтон и его приспешники будут наносить удары по болевым точкам России. Их три - это продажная элита, слабая экономика и нищее население.