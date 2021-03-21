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Самая большая опасность для России: О бунте элит и ставке США прямо заявил Дугин
21 марта 2021, 08:45 • 219 • Политика
Абсолютное отсутствие социальной справедливости и предательство элит - это самая большая опасность для России. Об этом в интервью Царьграду заявил кандидат философских наук, доктор политических наук, доктор социологических наук Александр Дугин.
"Наши болевые точки - это элита, которая не соответствует гениальному курсу. Ей можно воспользоваться. Как и экономикой, и социальным положением. Потому что если правящий класс думает не о стране, а о себе, значит, кто-то точно останется обделённым", - поделился своим мнением Александр Дугин.
По словам Дугина, Россия войны выигрывать умеет. Что точно русские умеют, так это воевать.
Как заявил в эфире "Первого русского" философ, когда Россию прижмёт, она побеждает. Это происходит, как бы трудно ни было.
"Огромной ценой, но побеждаем", - подчеркнул собеседник Царьграда.
Только вот мир мы очень часто теряем. Как считает Дугин, мир Россия проигрывает.
Что же касается США, то Вашингтон и его приспешники будут наносить удары по болевым точкам России. Их три - это продажная элита, слабая экономика и нищее население.
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