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Самая большая глупость: Друг Юлии Скрипаль о ее причастности к отравлению
16 марта 2018, 19:09 • 136 • В мире
Знакомый дочери перебежчика Сергея Скрипаля прокомментировал версию о причастности ее свекрови к отравлению.
Друг 33-летней Юлии Скрипаль заявил, что версия об отравлении перебежчика и его дочери в Солсбери в качестве мести свекрови кажется ему несостоятельной.
По его словам, после огласки данного предположения журналисты ряда СМИ бросились копаться в личной жизни Юлии.
"В подробности вдаваться не буду. Скажу только, что это одна из самых больших глупостей, что я слышал в принципе", - заявил он.
При этом племянница Сергея Скрипаля также отказалась рассказывать подробности о жизни семейства.
Известно, что Сергей Скрипаль последние годы проживал в Британии, его дочь Юлия была гражданкой России.
Отметим, что британские власти на данный момент запрещают российскому консулу в доступе к Юлии. Сообщается, что Юлия и ее 66-летний отец на данный момент находятся в больнице в критическом состоянии.
Комментарий друга дочери Скрипаля размещен на сайте "Комсомольская правда".
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