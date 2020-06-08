Саманта Пауэр решила поучить Россию. И попала под шквал обвинений от американцев

В своём Twitter бывший постпред США в ОНН Саманта Пауэр прокомментировала заявление официального представителя российского МИД Марии Захаровой, подчеркнув, что Россия не может давать Штатам советы по соблюдению прав человека. Но, судя по комментариям под её месседжем в Twitter, которые в основном оставляли американцы, Соединённые Штаты не должны рассуждать об этих вещах с пьедестала морального превосходства.

"На чём основывается авторитет правительства США в области прав человека? Когда я сравниваю ваш послужной список потрошения маленьких и беззащитных стран с внешней политикой Путина, он выглядит пахнущей розой", - приводит несколько высказываний автор Telegram-канала "Расстрельный".

Кроме того, Пауэр спрашивают, неужели можно назвать лицемерами русских, а не американцев, когда последние поддерживают диктатуру и притеснения, проповедуя демократию и права человека.

"Именно так чувствует себя весь мир, когда США пытаются читать лекции о правах человека", - замечает автор "Расстрельного".