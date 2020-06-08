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Саманта Пауэр решила поучить Россию. И попала под шквал обвинений от американцев
08 июня 2020, 19:00 • 201 • Политика
Бывший постпред США в ООН Саманта Пауэр в своём Twitter решила поучить Россию, отметив, что Москва не может давать Вашингтону советы по соблюдению прав человека. Но политик попала под шквал обвинений от американцев, на что обратил внимание автор Telegram-канала "Расстрельный".
В своём Twitter бывший постпред США в ОНН Саманта Пауэр прокомментировала заявление официального представителя российского МИД Марии Захаровой, подчеркнув, что Россия не может давать Штатам советы по соблюдению прав человека. Но, судя по комментариям под её месседжем в Twitter, которые в основном оставляли американцы, Соединённые Штаты не должны рассуждать об этих вещах с пьедестала морального превосходства.
"На чём основывается авторитет правительства США в области прав человека? Когда я сравниваю ваш послужной список потрошения маленьких и беззащитных стран с внешней политикой Путина, он выглядит пахнущей розой", - приводит несколько высказываний автор Telegram-канала "Расстрельный".
Кроме того, Пауэр спрашивают, неужели можно назвать лицемерами русских, а не американцев, когда последние поддерживают диктатуру и притеснения, проповедуя демократию и права человека.
"Именно так чувствует себя весь мир, когда США пытаются читать лекции о правах человека", - замечает автор "Расстрельного".
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