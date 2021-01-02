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«Сам ты на пiску» – Зеленский облажался в новогоднем обращении с Крымом
02 января 2021, 08:10 • 249 • Украина
Владимир Зеленский в новогоднем обращении допустил непростительную ошибку, демонстрирующую, что, говоря о Крыме и Донбассе, он попросту «отрабатывает номер», читая текст по бумажке.
В новогоднюю ночь украинский президент выступил с затянутой речью, которая заняла около 14 минут. Он упомянул о странах, с которыми Украина еще больше крепит дружбу, – это Польша и Турция, а также о США, с которыми, по словам Зеленского, Киев «пытались поссорить», играя на предвыборных противоречиях Джо Байдена и Дональда Трампа.
Лишь к концу ролика Зеленский на несколько секунд переходит на родной русский язык, чтобы обратиться к жителям Донбасса и Крыма, которых призывает перевести стрелки часов на один час назад – чтобы быть в одном часовом поясе с Украиной.
При этом Зеленский выражает надежду, что окажется на улице Артема в Донецке, где объявит о прекращении конфликта на Украине (о том, что в Киеве улица Артема как лидера Донецко-Криворожской Республики переименована, – президент-клоун не упоминает).
Но главный провал у Зеленского наступает в момент, когда он обещает написать «Крым – это Украина» на «песчаном пляже украинской Ялты».
Как известно, на Южном берегу полуострова песчаные пляжи отсутствуют – есть разве что с мелкой галькой. Побережье с песком в Крыму находится на Западе – там, где Евпатория.
Таким образом, Зеленский, зазывая ялтинцев на Украину, судя по всему, сам никогда не был на пляже в Ялте, а купил там супруге квартиру через агента.
«Сам ты на «пiску», – язвительно пишут пользователи Зеленскому в комментариях в социальных сетях.
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