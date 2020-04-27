Сам себе сценарист, режиссер и оператор: кино на самоизоляции

Затворничество может быть продуктивным, как бы странно это не звучало. Для многих художников и писателей это именно так и без всякой самоизоляции. Теперь у миллионов по всему миру появилась возможность попробовать на себе, что же это такое. Интернет уже пестрит личным опытом на эту тему. Для любительского кино всего-то и нужно – смартфон и один или несколько героев из числа домочадцев. Можно укрепить устройство в каком-нибудь неожиданном месте – на потолке или в углу и записать "исповедь на заданную тему". Правда, если есть что рассказать миру и умение преподнести материал увлекательно. Либо снять фильм, основанный на ощущении замкнутого пространства, некой угрозе герою и очень хорошо проработанных монологах. Нечто подобное делают и в большом кино. Достаточно вспомнить драму "Лок" с Томом Харди в главной роли. Ее действие полностью происходит в автомобиле, за рулем которого он и находится, ведя бесконечные разговоры по телефону. Кстати, съемки проходили на реальной дороге.

Хроники семейной жизни или поведение детей, снятые в непрерывном режиме, – тоже неплохой вариант, лишь бы в них была некая "изюминка". Можно пойти дальше и написать сценарий, а потом привлечь к съемкам знакомых, коллег и друзей. Каждый из них сделает какой-то фрагмент фильма, а потом их останется лишь смонтировать. Никакой особой техники для этого не нужно, лишь элементарный компьютер и пара программ. Но это должна быть захватывающая, интригующая история в духе Агаты Кристи. Или вот еще вариант: сделать упор на клаустрофобии, превратив ограниченное пространство дома или квартиры в самостоятельное действующее лицо, поработившее центрального персонажа. Вполне себе сюжет для начинающего талантливого "киношника". Можно поэкспериментировать с декорациями, ракурсами и освещением для создания более убедительного эффекта. Впрочем, они могут играть и второстепенную роль, если есть интересный сюжет, драматургия и погружение автора в созданную им же атмосферу. Еще один вариант – кино как перформанс, некая зафиксированная на камеру художественная акция. Совет: найдите видеоролики с перформансами Сальвадором Дали, но только не повторяйте их, а придумайте что-то свое. Простор для творчества здесь просто гигантский.

Впрочем, зачем замыкаться на себе и своем жилище? Если в нем есть окна, из которых видны двор или улица, то это бесценный источник "сырья" для опытов. В Сети очень популярен ролик про жизнь одного подъезда в небольшом российском городе. Несколько дней непрерывной фиксации происходящего в нем и умелый монтаж сотворили чудеса. Правда, скорее, со знаком минус. В коротком видео можно увидеть всякие пикантные подробности жизни простых людей. Набравшись терпения, нечто подобное, причем не обязательно носящее провокационный или скандальный характер, можно сделать и из жизни двора или улицы. Они хоть и обезлюдели, но не до конца. А поучиться можно у "великого и ужасного" Альфреда Хичкока с его триллером "Окно во двор".

Ну а если не хочется экспериментировать, можно обратиться к уже снятым профессиональным фильмам и сериалам про жизнь и работу в замкнутом пространстве. Например, это "Дом с прислугой", "Домосед", "Тайны Ниро Вульфа" и "Книжный магазин Блэка". В них можно выудить много любопытного и даже полезного. Пандемия коронавируса подтолкнула продюсеров сериала "Офис" Бена Силвермана и Пола Либерштейна к работе над новым комедийным шоу, рассказывающем об удаленной работе и боссе фирмы, озабоченном повышением продуктивности сотрудников в нынешних реалиях. Россия не отстает. В ее столице прошли съемки короткометражки с теперь уже привычным названием "Удаленка". Фильм, разумеется, делался тоже в дистанционном режиме – по видеосвязи. И стал победителем проекта Тимура Бекмамбетова "Истории карантина", в котором могут поучаствовать люди со всего мира.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik