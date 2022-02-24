«Сам себе противоречит»: почему глава Госдепа США отказался от встречи с Сергеем Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен отказался от встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, планировавшейся в Женеве 24 февраля. По словам госсекретаря США, «Россия ясно даёт понять, что полностью отвергает дипломатию», что делает встречу бессмысленной. Также Блинкен сообщил о новых санкциях в отношении РФ. При этом глава Госдепа заявил о готовности Вашингтона к дипломатии. Эксперты отмечают, что США своими противоречивыми заявлениями демонстрируют растерянность и продолжают продвигать нарратив о вторжении РФ на Украину для введения новых санкций.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об отмене встречи с главой МИД Сергеем Лавровым. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

«Теперь, когда начало вторжения налицо, а Россия ясно даёт понять, что полностью отвергает дипломатию, проводить эту встречу в данный момент бессмысленно. Я проконсультировался с нашими союзниками и партнёрами — все с этим согласны — и проинформировал сегодня министра иностранных дел Лаврова об этом в письме», — заявил глава Госдепа США.

При этом Энтони Блинкен подчеркнул, что Вашингтон открыт к дальнейшему дипломатическому взаимодействию с Москвой, «если Россия готова сделать наглядные шаги, чтобы дать международному сообществу хоть немного уверенности, что она серьёзно относится к деэскалации и поиску дипломатического решения».

Дипломатические контакты

Ранее встречу с главой внешнеполитического ведомства США анонсировал глава МИД РФ Сергей Лавров. Она должна была пройти 24 февраля в Женеве.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Вашингтон не информировал Москву о каких-либо изменениях в своих планах по этой встрече.

«Мы не слышали никаких заявлений с той стороны, которые меняли бы их планы. Мы всегда готовы к переговорному процессу», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД РФ также добавила, что Москва не отказывалась ни от каких опций.

«Когда есть возможность найти какие-то точки соприкосновения. Поэтому если что-то поменяется, то, наверное, не у нас. Мы, ещё раз говорю, никогда двери не закрываем», — подчеркнула дипломат.

Напомним, в январе представители США и России проводили встречи для обсуждения предложений Москвы по безопасности в Европе.

10 января прошла встреча на уровне представителей внешнеполитических ведомств, а 21 января Энтони Блинкен и Сергей Лавров провели переговоры в Женеве.

В Москве отмечали, что несмотря на готовность российской стороны к диалогу, США и их союзники проигнорировали основные озабоченности РФ.

В частности, МИД РФ 17 февраля заявил, что в отсутствие готовности США и их союзников «договариваться о твёрдых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности» Россия будет вынуждена реагировать, в том числе и с помощью мер военно-технического характера.

Новые санкции

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции также заявил, что Вашингтон начал вводить новые санкции против РФ и продолжит это делать в случае дальнейшей эскалации вокруг Украины.

Блинкен сообщил о введении ограничительных мер в отношении российской госкорпорации ВЭБ (ранее известной как «Внешэкономбанк») и Промсвязьбанка. По его словам, активы этих организаций в США будут заморожены, а американским компаниям или частным лицам будет запрещено проводить с ними какие-либо операции. Кроме того, им будет закрыт доступ к доллару США.

Также глава Госдепа США сообщил о санкциях против внешнего долга России — американским финансовым институтам запрещается торговать облигациями РФ на первичном и вторичном рынках.

Санкции будут введены против представителей российской элиты и членов их семей, добавил Энтони Блинкен. Данные шаги дополняют указы президента США Джо Байдена, запрещающие торговлю и инвестиции в ДНР и ЛНР, сообщил глава Госдепа.

«В предстоящие часы и дни в ответ на любые дальнейшие шаги России в сторону эскалации будут приняты новые оперативные и жёсткие меры, которые будут согласованы с союзниками и партнёрами и дополнят те меры, о которых было объявлено сегодня. Вместе с нашими союзниками и партнёрами мы продолжим поддерживать Украину, которая мужественно и стойко противостоит угрозам со стороны России», — подчеркнул Энтони Блинкен.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва уже привыкла к санкциям, которые Запад будет вводить против неё вне зависимости от того, есть ли для этого повод.

Глава МИД РФ Сергей Лавров

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

«Наши европейские, американские, британские коллеги они не остановятся и не успокоятся, пока не исчерпают свои возможности для так называемого наказания России», — заявил глава российской дипломатии в эфире телеканала «Россия 24».

Однако Россия к этому готова, добавил Лавров.

«Ну мы к этому привыкли, президент уже обозначил нашу позицию, мы знаем, что санкции будут вводиться всё равно, в любом случае. По поводу, без повода», — подчеркнул глава МИД России.

«Вторжение» по Байдену

Напомним, что ранее президент США Джо Байден объявил о начале российского «вторжения» на Украину и о введении новых санкций в отношении РФ. По его словам, вводимые меры отрежут власти России от Западной финансовой системы.

Также Байден сообщил о работе с правительством ФРГ над тем, чтобы «Северный поток — 2» не был запущен. Кроме того, президент США принял решение направить американских военных в Прибалтику.

При этом глава Белого дома заявил о готовности Вашингтона к дипломатии, чтобы предотвратить «наихудший сценарий».

Таким образом Вашингтон отреагировал на решение президента РФ Владимира Путина признать независимость и суверенитет Луганской и Донецкой народных республик. 21 февраля после заседания Совбеза, Владимир Путин выступил с обращением к гражданам РФ, в котором назвал данное решение необходимым из-за действий киевского режима и его западных союзников, которые приводят к гибели мирных граждан ЛНР и ДНР.

Президент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики ЛНР и Донецкой Народной Республики (ДНР), 21 февраля 2022 года

РИА Новости

© Алексей Никольский

Президент РФ подписал в Кремле указы о признании ЛНР и ДНР, поручил МИД РФ установить с республиками дипломатические отношения, а Минобороны РФ обеспечить поддержание мира в них.

Двойные стандарты

Показательный отказ главы Госдепа Блинкена от встречи с Сергеем Лавровым является «игрой на публику», считает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Блинкен говорит, что дипломатия не работает, но при этом контакты всё-таки не будут закрываться. То есть он сам себе противоречит. Понятно, что всё равно переговорный процесс будет и должен идти. Вопрос лишь в том, будет ли он плодотворный», — отметил эксперт.

США всё равно заинтересованы в ведении диалога с Россией, подчеркнул Блохин.

«От наших стран зависит, в прямом смысле, будущее человечества, ввиду наших ядерных потенциалов. Это даже не касается украинского вопроса, так как есть ещё множество сфер, где сталкиваются интересы России и США. Поэтому, как бы им ни хотелось, совершенно не получится изолировать Россию, выстроить новый железный занавес и так далее», — подчеркнул политолог.

Вашингтон продолжает вести в отношении РФ политику двойных стандартов, это подтверждается последними действиями и заявлениями официальных лиц США по ситуации вокруг ЛНР и ДНР, отмечает Блохин.

«Москва целенаправленно призывала Украину в течение восьми лет соблюдать Минские соглашения, но она плевать хотела на эти соглашения. В первую очередь об этом прямо и открыто сказали высокопоставленные украинские чиновники. При этом США сами как бы призывали Киев соблюдать их, но на самом деле не заставляли. Объективно Минские соглашения не работали и не будут работать. Поэтому мы правильно сделали, что признали суверенитет республик Донбасса», — подчеркнул политолог.

Отказ главы Госдепа США от встречи с Сергеем Лавровым был ожидаемым, подчеркнул в интервью RT политолог Александр Асафов.

«Стоит отметить, что Блинкен противоречит словам Байдена, который ранее сказал, что надо, чтобы дипломатия работала. Но мы видим, что они сами отвергают дипломатию для того, чтобы перейти к языку санкций и только санкций. Хотя очевидно, что даже внутри американского истеблишмента есть голоса, которые говорят о том, что санкции не работают и делают только хуже самой Америке, но это удобный и понятный инструмент, с ним легко и понятно работать», — подчеркнул эксперт.

Донецк

РИА Новости

© Илья Питалев

Александр Асафов добавил, что конгресс США по возвращении из отпуска 28 февраля с высокой долей вероятности примет новый законопроект о санкциях в дополнение к президентским указам.

«Из слов Блинкена очевидно, что они продолжают обсуждать абсурдное «вторжение» по сценарию Байдена с захватом Киева. Очевидно, это их политическая позиция, в рамках которой они планируют контакты только для обсуждения этой истории, полностью отвергая российские предложения по безопасности, направленные им ранее. Это происходит потому, что заокеанские коллеги демонстрируют растерянность и не знают, что в нынешней ситуации предпринять. Поэтому им нужно время, чтобы выработать новые позиции в изменившейся ситуации, и они берут для этого паузу», — пояснил политолог.