Сам себе полководец

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Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что "с удовольствием" разбил бы российские войска в 2014 году в Крыму, если бы у Украины была боеспособная армия. Однако, по его словам, отступать с полуострова украинским военным было бы некуда.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий