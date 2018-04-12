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Сам себе полководец

12 апреля 2018, 13:39  •  209 • Карикатуры

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что "с удовольствием" разбил бы российские войска в 2014 году в Крыму, если бы у Украины была боеспособная армия. Однако, по его словам, отступать с полуострова украинским военным было бы некуда.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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