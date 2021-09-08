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Сам себе контролер: почему проверки бизнеса отменили еще на год

08 сентября 2021, 21:05  •  31 • Политика
Правительство еще на год продлило мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. Глава кабмина подчеркнул: эти меры поддержки предпринимателей, а также помощь населению в формате соцвыплат стали возможны благодаря восстановлению экономики. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития, в России экономика в пандемию сократилась меньше, чем в других странах, и восстановилась быстрее. Сдержать инфляцию позволит политика ЦБ, который планомерно повышает ключевую ставку, — благодаря этому к концу года показатель может снизиться до уровня 5–5,5%, считают в экспертном сообществе.

Послабления для бизнеса

Несмотря на продолжающуюся пандемию, в июне российская экономика уже смогла восстановиться, сообщил председатель правительства, выступая на Московском финансовом форуме. По предварительным данным, рост ВВП страны за первое полугодие достиг 4,8%. Улучшение экономических показателей позволило продлить послабления для бизнеса.
— Сегодня хочу сказать, что правительством принято решение о продлении моратория на плановые проверки представителей малого предпринимательства на следующий год, — объявил глава кабмина.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Московского финансового форума
Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
По итогам первого моратория, действовавшего в период с 2016 по 2018 год, от плановых проверок освободили более 500 тыс. малых предприятий. Эта мера доказала свою эффективность и впоследствии была продлена на два года. В ноябре 2020-го Михаил Мишустин пролонгировал мораторий до конца 2021-го. Предполагалось, что это позволит ускорить восстановление бизнеса, а также сократит количество личных контактов между контролерами и предпринимателями, что особенно важно в условиях пандемии.
Благодаря восстановлению экономики власти смогли организовать и единовременные соцвыплаты, отметил премьер.
— Дополнительную помощь получили, например, родители школьников. Сейчас по поручению президента всем российским пенсионерам, в том числе работающим и военным, перечисляется единовременная выплата в 10 тыс. рублей, военнослужащим в 15 тыс., — напомнил Михаил Мишустин.
Российская экономика в пандемию сократилась меньше, чем экономика других стран, и восстановилась быстрее, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэка. Восстановлению, по данным ведомства, помогли мягкая денежно-кредитная и бюджетная политики вкупе с точечными мерами поддержки населения и бизнеса. Выход на устойчивую траекторию роста экономики возможен при увеличении потребления домохозяйств за счет повышения доходов населения, отметили в министерстве. Важно при этом грамотно сдерживать инфляционный рост. Кроме этого, потребуется наращивать частные и государственные инвестиции, а также чистый экспорт.

Сдержанный рост

Одной из центральных тем Московского финансового форума стало налоговое регулирование. На профильной сессии собрались глава ФНС Даниил Егоров, директор Центра по налоговой политике и администрированию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Паскаль Сент-Аман, а также статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов. Они обсуждали механизмы Pillar1 и Pillar2, которые в июле представила ОЭСР. Первый позволит каждой стране получать налоги пропорционально уровню потребления продуктов и услуг международных групп компаний (МГК), а второй предполагает выравнивание ставок по странам до минимального уровня в 15%.
Новые наднациональные правила налогообложения станут беспрецедентными, заявил Алексей Сазанов. Присоединение России к глобальной инициативе поможет побороть «самые вопиющие и активно применяемые инструменты налоговой оптимизации», что принесет в бюджет России десятки миллиардов рублей ежегодно, отметил замминистра.
Глава ФНС Даниил Егоров принял участие в рамках V Московского финансового форума
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Россия, безусловно, выиграет от этого. У нас большое внутреннее потребление, достаточно большой импорт, — подчеркнул он. — Pillar1 и Pillar2 — это гениально.
Pillar1, по словам Даниила Егорова, значительно упрощает жизнь налоговым органам, однако ситуацию осложняет тот факт, что механизм вводится сразу в масштабах мира и у правительств нет права на эксперимент. Изменить подход к налогообложению Google и Facebook Минфин предложил в октябре 2019 года. Российские власти хотели, чтобы цифровые гиганты декларировали свои доходы в странах, где проживает их аудитория.
Экономика страны в целом вышла на допандемийные уровни, причем не только по темпам роста, но и по уровню безработицы, подчеркнул министр финансов Антон Силуанов. Дополнительные доходы федерального бюджета составят в этом году 1,7 трлн рублей и будут направлены на поддержку граждан.
— Общий баланс бюджета будет около нуля, — заявил министр, добавив, что политика адресной поддержки нуждающихся граждан будет продолжаться.
В 2022 году профицит бюджета планируется в размере 1% ВВП, а в 2023-м — 0,3%. Также, по словам министра, ожидается, что инфляция в России будет сокращаться. Сейчас она превышает 6%.
Мы планируем динамику с понижательным трендом инфляции. Меры бюджета и денежно-кредитной политики будут реализовываться в этом направлении, будет снижаться налог на граждан в виде инфляции. Вопрос стагнации доходов населения будет решаться за счет снижения инфляции и роста адресной социальной помощи, — рассказал министр.
Несмотря на традиционно подешевевший в августе «борщевой набор», инфляция в последнюю неделю лета выросла до 6,8%, отметил аналитик «Финам» Алексей Коренев. По его словам, свой вклад в рост цен внесло увеличение стоимости металлов, в частности алюминия, а также выплаты на школьников, пенсионеров и военных. Сдержать инфляцию позволит политика Центробанка, который планомерно повышает ключевую ставку: благодаря этому к концу года показатель может снизиться до уровня 5–5,5%, полагает эксперт.
Модератор сессии, председатель комитета по бюджету и налогам Государственной думы РФ Андрей Макаров, министр финансов РФ Антон Силуанов и мэр Москвы Сергей Собянин (слева направо) на Московском финансовом форуме
Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
Выход на допандемийный уровень по объему ВВП произошел в первую очередь за счет реального сектора: промышленности, сельского хозяйства, строительства, отметил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, поскольку длительного локдауна в этих отраслях не было, падение экономики в прошлом году было относительно небольшим — порядка 3%. Но эксперт подчеркнул: в последнее время на первый план выходит не рост экономики, а динамика реальных располагаемых доходов населения.
Над материалом работали Любовь Лежнева, Инна Григорьева, Екатерина Виноградова, Наталья Ильина
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