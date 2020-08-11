Сам приготовил: Принц Гарри преподнёс Меган Маркл необычный подарок ко дню рождения

В прошлый вторник, 4 августа, Меган Маркл, супруга принца Гарри, отмечала свой 39-й день рождения. Журналистов крайне волновало, как поздравит жену сам принц Уэльский, ведь отношения пары в последнее время далеки от безоблачных.

Оказалось, принц решил основательно удивить свою вторую половинку и самостоятельно приготовил ей королевский ужин. Правда, помогать Гарри пришла мать Меган, Дориа Реглан. Она же нянчилась с маленьким Арчи, пока супруги наслаждались романтическим ужином вдвоём.

Кроме праздничной трапезы, герцогиню Сассекскую ждал роскошный шоколадный торт и колье, дизайн которого придумал сам Гарри.

Ранее мы писали, что Меган в свой праздник получила поздравление от королевы, но оно оказалось до странности сухим. Поклонники американской актрисы даже опасаются, что та подаст в суд за такие "пожелания".

А сам Гарри на днях сделал неожиданное заявление: 35-летний принц раскритиковал социальные сети. Они якобы лишь вредят развитию общества, поэтому всем лучше отказаться от их использования цитирует герцога Сассекского "Экспресс газета".