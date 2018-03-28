«Сам он не мог отключить сигнализацию»: отец задержанного в Кемерове охранника ТЦ рассказал версию сына о пожаре

Пожарная сигнализация в торговом центре «Зимняя вишня» была отключена за неделю до пожара. Об этом RT сообщил отец обвиняемого в трагедии охранника Сергея Антюшина. Он рассказал, что сын жаловался на работу противопожарной системы в комплексе. По его словам, после выявления неполадок начальство приняло решение её отключить. Как стало известно RT, руководители ЧОП «Центр защиты» и «ФУЧО», охранявших сгоревший торговый центр, связаны с силовыми структурами. Охранные предприятия следят за безопасностью домов влиятельных бизнесменов и чиновников, живущих в элитном районе Кемерова Лесная Поляна.

Отец охранника Сергея Антюшина, работавшего в сгоревшем ТЦ Кемерова, рассказал RT, что пожарная сигнализация в торговом центре «Зимняя вишня» не сработала по той причине, что была отключена ещё 18 марта. Об этом сын сам рассказывал ему в подробностях, пояснил Игорь Антюшин.



«Сын жаловался, что сигнализация всё время срабатывала ложно, — заявил в беседе с RT отец. – Он об этом доложил начальству, и в итоге её кто-то отключил. Это произошло ещё 18 марта. При этом сам сын отключить её не мог, поскольку даже не знал, как это делается».

По словам Антюшина-старшего, в день пожара до задержания сына он несколько раз разговаривал с ним по телефону. Сергей рассказывал, что, когда начался пожар, он сидел за мониторами.

Сергей Антюшин

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«Говорил, только увидел на экране, что повалил дым, побежал на четвёртый этаж. Добежал или нет, не знаю. Помимо него в смене было ещё двое сотрудников ЧОП. Для такой огромной площади это ничтожно мало. Они ничего и не смогли бы сделать», — переживает отец.

По его словам, в СК пока сами не понимают, в чём обвинить Сергея.

«Сначала ему хотели вменить убийство двух и более лиц по неосторожности, вчера — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — рассказал Игорь.

Собеседник RT добавил, что руководство ЧОП наняло Сергею адвоката и заявило о готовности вступиться за своего сотрудника.

«Звонил Сергей Петрович (Блинков, учредитель и руководитель ЧОП «Центр защиты». — RT), сказал, что готов дать показания о том, что пожарная сигнализация не работала, — говорит Антюшин. — При этом мой сын оказался единственным среди своих коллег, кто поехал в СК давать показания, и в итоге был задержан правоохранителями».

Между тем другой обвиняемый по этому делу, Игорь Полозиненко, глава компании — разработчика системы противопожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня», заявил, что система была в исправном состоянии, но её отключили за 15 минут до пожара.

«На 25 марта 2018 года на 15​​​:55 система находилась в технически исправном состоянии. Насколько мне известно, система была отключена физически представителем охраны… Основная причина, почему она не сработала, — это человеческий фактор. По причине того, что человек выключил систему оповещения, люди не смогли своевременно эвакуироваться из помещения», — заявил Полозиненко, отвечая на вопросы журналистов в зале заседания Заводского районного суда Кемерова.

Он также сообщил, что техник компании 20 марта планово проверял систему с фотофиксацией, и она была исправна.

Дети высокопоставленного силовика

По данным сайта госзакупок, сейчас ЧОП «Центр защиты» и «ФУЧО», принадлежащие братьям Блинковым, охраняют Департамент социальной защиты населения Кемеровской области, Федеральную кадастровую палату, областной тубдиспансер, областной перинатальный центр и множество других административных зданий.

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Путин примет решение об ответе на «дипломатический демарш» По версии ряда СМИ, госконтракты братья Блинковы получают благодаря своим связям в силовых структурах: якобы их отец когда-то работал в правоохранительных органах и в 1990-е был зачинателем охранного бизнеса.

Кроме того, как выяснил RT, ЧОП «ФУЧО» следит за безопасностью ряда домов влиятельных в регионе бизнесменов и чиновников, живущих в элитном районе Лесная Поляна. По данным региональных СМИ, в Лесной Поляне живут многие представители местной власти, включая спикера областного парламента Алексея Синицына. В центре района стоят высокие часы, на которых висит табличка с именами основателей микрорайона, в том числе губернатора Амана Тулеева.

Часть домов Лесной Поляны стоит на сигнализации во вневедомственной охране МВД, а за некоторыми коттеджами, а также зданием администрации района следит ЧОП «ФУЧО», который принадлежит фигурантам уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» братьям Сергею и Павлу Блинковым.

В мае 2015 года ФГКУ «Управление вневедомственной охраны МВД по Кемеровской области» попыталось через суд оспорить тендер на охрану администрации микрорайона Лесная Поляна.

Полицейские считали, что чиновники сознательно прописали условия в аукционной документации под ЧОП «ФУЧО», что и помогло им выиграть тендер.

Однако суд в иске ФГКУ отказал, а через три месяца Сергей Блинков получил благодарственное письмо от врио начальника управления МВД России по городу Кемерово Долматова.

RT связалось с Сергеем Блинковым, однако он отказался от комментариев.

Больничный спас от пожара

Один из директоров ЧОП Александр Светлицкий также связан с правоохранительными органами. Он занимал руководящую должность в одном из городских ОВД, но был уволен после ДТП, совершённого в состоянии алкогольного опьянения. Тогда его также лишили водительских прав на полтора года.

Информация о ДТП, в которое попал сотрудник МВД с такой же фамилией и инициалами, как у директора ЧОП «Центр защиты», хранится в базе судебных решений.

После этого, по данным суда, Светлицкий А.В. работал начальником службы контроля в ООО «Трансхимресурс» и привлекался к административной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности.

На работу к братьям Блинковым Светлицкий устроился в 2017 году. При этом он уверяет, что к пожару в торговом центре не имеет никакого отношения.

«Ещё 8 марта я сломал ногу и находился на больничном, и вообще я оттуда ещё до пожара уволился и официально там не работаю, — говорит Светлицкий. — В ЧОП осуществлял только охрану порядка. А за работу и обслуживание пожарной сигнализации отвечает другая организация, какая — не знаю».

По его мнению, охранник, которого подозревают в отключении сигнализации, невиновен.

В свою очередь один из бывших коллег охранника Антюшина отмечает, что на четвёртом этаже «Зимней вишни», где был эпицентр пожара, не было системы тушения огня.

«На четвёртом этаже торгового центра вообще не было системы пожаротушения. Там её и крепить некуда — сплошной металл», — рассказал RT бывший сотрудник ЧОП, попросивший не указывать его имени. — На других этажах — не уверен. Если она была, то Антюшин едва ли мог отключить её».

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня», унёсший жизни 64 человек, произошёл 25 марта. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ: «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Генпрокуратура России поручила провести проверки пожарной безопасности в торговых комплексах, где есть развлекательные центры, по всей стране.