Сам не смог, попросил союзников: Трамп умоляет конгрессменов строчить посты в соцсетях

К союзникам в конгрессе обратился не только Дональд Трамп, но и его зять и по совместительству старший советник Джаред Кушнер. По данным издания The Washington Post, пока не известно, согласились ли политические союзники пойти навстречу уже почти бывшему президенту США.

Дело в том, что срок полномочий Дональда Трампа истекает 20 января. В этот день даст присягу избранный президент Джо Байден. Его сторонники инициировали процедуру импичмента нынешнего американского лидера. В публикации говорится, что это сделано не сколько с целью отстранения от власти сейчас, сколько с намерением помешать баллотироваться на пост президента в дальнейшем.

В пользу этого аргумента говорит и составленный меморандум, который республиканец Митч Макконнелл (лидер республиканского большинства в сенате конгресса) распространил среди единомышленников. В документе сказано, что конгресс не будет функционировать полноценно до 19 января.

Ранее стало известно, что сеть микроблогов Twitter окончательно заблокировала аккаунт Дональда Трампа. Именно там во время своего президентства он проявлял наибольшую активность. Официальная причина - риск "подстрекательства к насилию". Дальше последовала целая волна блокировок. Аккаунты Трампа и его сторонников стали неактивными на YouTube, Pinterest, Discord и ряде других платформ.