Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Еврокомиссия подготовила России ультиматум по вакцине "Спутник V"
Вскрылась связь семьи Собчак с Байденом
Троица, которой не дотянуться до Путина. Блогер рассказал про хитрый и простой м...
«Мы мочим москалей, не переходите нам дорогу» – киевские наци угрожают евреям
Главная / Политика

Сам не смог, попросил союзников: Трамп умоляет конгрессменов строчить посты в соцсетях

11 января 2021, 10:20  •  27 • Политика
Дональд Трамп сам не смог, попросил союзников написать в соцсетях посты с критикой инициативы об импичменте. Он буквально умоляет конгрессменов препятствовать тем, кто настаивает на его отстранении от власти за считаные дни до окончания президентского срока.
К союзникам в конгрессе обратился не только Дональд Трамп, но и его зять и по совместительству старший советник Джаред Кушнер. По данным издания The Washington Post, пока не известно, согласились ли политические союзники пойти навстречу уже почти бывшему президенту США.
Дело в том, что срок полномочий Дональда Трампа истекает 20 января. В этот день даст присягу избранный президент Джо Байден. Его сторонники инициировали процедуру импичмента нынешнего американского лидера. В публикации говорится, что это сделано не сколько с целью отстранения от власти сейчас, сколько с намерением помешать баллотироваться на пост президента в дальнейшем.
В пользу этого аргумента говорит и составленный меморандум, который республиканец Митч Макконнелл (лидер республиканского большинства в сенате конгресса) распространил среди единомышленников. В документе сказано, что конгресс не будет функционировать полноценно до 19 января.
Ранее стало известно, что сеть микроблогов Twitter окончательно заблокировала аккаунт Дональда Трампа. Именно там во время своего президентства он проявлял наибольшую активность. Официальная причина - риск "подстрекательства к насилию". Дальше последовала целая волна блокировок. Аккаунты Трампа и его сторонников стали неактивными на YouTube, Pinterest, Discord и ряде других платформ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



27
Источник
Похожие новости
11 января 2021, 03:00
"Мужик явно завёлся": Для Трампа уготовили убийственную перспективу
11 января 2021, 04:50
"Маска - не спасение": Американца сняли с рейса за одну фразу
11 января 2021, 06:40
"О чём же они говорили?": Секретный визит Путина стал откровением для Ближнего Востока
11 января 2021, 01:10
"Репрессий не будет": Президент Казахстана тонко подколол США в преддверии выборов
11 января 2021, 08:30
Названа причина ухода Авксентьевой с поста главы Якутска
11 января 2021, 03:00
Пушков озвучил три главных вызова для России в 2021 году
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 января 2021, 00:45
"Трусливый" Зеленский осудил майдан в Вашингтоне: "Тебя-то кто спрашивал?"
05 января 2021, 08:35
Коронавирус пришёл не из Китая? Министр выдал неожиданную версию источника пандемии
05 января 2021, 00:20
Оглушительный провал всеобщей вакцинации во Франции
08 января 2021, 09:00
На Украине нашли «золотое дно»: известный врач назвал самый крутой бизнес
05 января 2021, 21:25
«Пора уже понять вате: хочешь жить, становись украинцем!»: Конфликт ветеранов АТО в кафе Чернигова
06 января 2021, 08:25
Политики Украины «тайно» сделали прививку от COVID-19 за 2500 евро
06 января 2021, 04:45
"Первый бросок ручки в 2021-м": Путин одним жестом высказался по острой теме в прямом эфире
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.