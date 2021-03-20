Сам ходил: Старый политический анекдот стал хитом после падения Байдена

Старый политический анекдот стал хитом после падения президента США Джо Байдена. "Сам ходил", - напомнили в сети.

Специальный корреспондент газеты "Взгляд" Юрий Васильев в своём Telegram-канале "Русский Сыч" на фоне падения американского президента Джо Байдена на трапе самолёта напомнил старый анекдот про бывшего президента СССР Михаила Горбачёва.

И по этому случаю привёл анекдот "в реверсе":

"А это правда, что Трампа Путин поддерживал?

— Да никто его не поддерживал. Сам ходил", - написал он.

Васильев также добавил, что падение Байдена напомнило ему инцидент с бывшим президентом России Борисом Ельциным.

"Я с точностью до даты вспоминаю 17 июля 1998 года. Церемония захоронения останков царской семьи в Петропавловской крепости. Борис Николаевич Ельцин, спускающийся по трапу. Наина Иосифовна, поддерживающая его в последний момент. И голос Евгения Киселева за кадром: "Президент чуть не упал...", - отметил он.

Васильев добавил, что инцидент с Ельциным произошёл за месяц до дефолта.

"Надеюсь, что это не параллель. А если и она, то не дословная. А если и дословная, то не в худшую, чем дефолт, сторону", - отметил он.