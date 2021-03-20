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Сам ходил: Старый политический анекдот стал хитом после падения Байдена

20 марта 2021, 11:40  •  260 • Политика
Старый политический анекдот стал хитом после падения президента США Джо Байдена. "Сам ходил", - напомнили в сети.
Специальный корреспондент газеты "Взгляд" Юрий Васильев в своём Telegram-канале "Русский Сыч" на фоне падения американского президента Джо Байдена на трапе самолёта напомнил старый анекдот про бывшего президента СССР Михаила Горбачёва.
И по этому случаю привёл анекдот "в реверсе":
"А это правда, что Трампа Путин поддерживал?
— Да никто его не поддерживал. Сам ходил", - написал он.
Васильев также добавил, что падение Байдена напомнило ему инцидент с бывшим президентом России Борисом Ельциным.
"Я с точностью до даты вспоминаю 17 июля 1998 года. Церемония захоронения останков царской семьи в Петропавловской крепости. Борис Николаевич Ельцин, спускающийся по трапу. Наина Иосифовна, поддерживающая его в последний момент. И голос Евгения Киселева за кадром: "Президент чуть не упал...", - отметил он.
Васильев добавил, что инцидент с Ельциным произошёл за месяц до дефолта.
"Надеюсь, что это не параллель. А если и она, то не дословная. А если и дословная, то не в худшую, чем дефолт, сторону", - отметил он.

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