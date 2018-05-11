«Сам факт беседы показателен»: Путин и Меркель обсудили перспективы ввода миротворцев ООН в Донбасс

Введение миротворческого контингента ООН в Донбасс стало одной из ключевых тем телефонного разговора канцлера Германии Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина. В Кремле уточняют, что речь шла о такой функции «голубых касок», как охрана наблюдателей ОБСЕ. На участии миротворцев в обеспечении их безопасности настаивает Москва. Между тем ранее Меркель затрагивала эту тему на встрече с украинским лидером Петром Порошенко и главой Франции Эммануэлем Макроном. При этом Порошенко заявил, что европейские политики по этому вопросу разделяют точку зрения Украины, во многом противоречащую российской. RT узнал у экспертов, насколько обоснованна уверенность Киева в поддержке ЕС.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин обсудили во время телефонного разговора внутриукраинский кризис. Как сообщили в Кремле, беседа состоялась по инициативе немецкой стороны. В частности, главы государств обсудили ввод миссии ООН, уделив особое внимание их функции «охраны наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)».

«При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису рассмотрены вопросы, касающиеся учреждения миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ. Условлено активизировать работу в нормандском формате», — говорится в заявлении.

Предварительное совещание

Примечательно, что разговор между Путиным и Меркель состоялся на следующий день после её встречи с украинским президентом Петром Порошенко и французским лидером Эммануэлем Макроном в Ахене 10 мая. Тема «голубых касок» в Донбассе тогда тоже затрагивалась. При этом Пётр Порошенко заявил, что его собеседники поддержали в этом вопросе именно позицию Украины.

«И канцлер Германии, и президент Франции поддержали эту позицию Украины (по размещению полноценной миротворческой миссии в Донбассе. — RT) так же, как это сделали и наши американские партнёры», — отмечал он.

Напомним, что в Киеве настаивают на размещении «голубых касок» не только на линии соприкосновения, но и на всей территории Донбасса, а также на российско-украинской границе.

Помимо этого Пётр Порошенко увязал выполнение минских договорённостей с размещением «голубых касок» в Донбассе. По его убеждению, без их присутствия соглашения нельзя выполнить в части безопасности.

Слова украинского главы, однако, никак не прокомментировали европейские лидеры. Между тем Меркель рассказала Путину об итогах ахенских переговоров.

«Ангела Меркель проинформировала об итогах совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном встречи 10 мая в Ахене с президентом Украины Петром Порошенко», — говорится в сообщении.

Германия не сможет не учитывать позицию Москвы по украинскому вопросу. И, как подчёркивают эксперты, репутация надёжного переговорщика здесь играет не последнюю роль. Ведь, по словам старшего научного сотрудника Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимира Оленченко, Порошенко как государственный деятель, политик и переговорщик зарекомендовал себя «непоследовательным человеком, который желаемое выдаёт за действительное».

«Она (Меркель. — RT) будет прислушиваться к России, у меня тут никаких сомнений нет. Во-первых, здесь играют роль авторитет и последовательность. Со стороны российского президента точка зрения всегда твёрдая и обоснованная. Поэтому я думаю, что уже сам факт того, что Меркель позвонила Путину, — это показатель того, что она отдаёт предпочтение мнению России и считает его более важным и веским», — сказал эксперт в беседе с RT.

Помимо этого Оленченко выразил мнение, что целью прошедшей встрече в Ахене было оказать давление на украинского главу, чтобы он выполнял Минские соглашения.

Reuters

Перспективы формата

В свою очередь директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов уверен, что «нормандский формат» уже фактически не работает, так как до сих пор Франция и Германия так и не смогли заставить Украину выполнить свои обязательства.

«И Германия и Франция несут ответственность за срыв этих договоренностей. Мы прекрасно видим, что соглашения не выполняются, а «нормандский формат» деградировал. В той редакции, которую озвучивает Украина, перспектива введения миротворцев ООН мне представляется сомнительной», — сказал он в беседе с RT.

По его словам, российский сценарий по «голубым каскам» наиболее реалистичен и будет осуществляться во благо жителей региона.

«Ведь большая часть медикаментов, продуктов, энергоносителей поставляется из России. Если перекрыть границу, то в Донбассе окажутся как в осаждённой крепости», — пояснил Мартынов.

«Голубые каски» для республик

Напомним, что идея ввода сил ООН в Донбасс активно начала обсуждаться с сентября 2017 года, когда её поддержал Владимир Путин.

Он заявил, что размещение представителей международной организации на линии разграничения обеспечит безопасность наблюдателей ОБСЕ. Позже глава российского государства добавил, что представители ООН могли бы находиться и в других районах Донбасса, где работает ОБСЕ.

Reuters

Украина, со своей стороны, настаивает на размещении миротворческой миссии ООН на всей территории Донбасса, включая участок границы с РФ. Её в этой позиции поддерживают Соединённые Штаты.

Самопровозглашённые республики ДНР и ЛНР допускают ввод миротворческого контингента в Донбасс, но только в качестве охранной миссии, обеспечивающей безопасность наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения и в районах важных объектов инфраструктуры.

«В первую очередь, в районе Донецкой фильтровальной станции. Пусть туда приедет контингент ООН и позволит чувствовать себя более уверенно (миссии ОБСЕ. — RT), обеспечит безопасность их наблюдения, тогда прекратятся обстрелы Донецкой фильтровальной станции», — заявил полпред ЛНР в контактной группе Владислав Дейнего.

По его мнению, миротворцы проблему в Донбассе не решат. Для урегулирования конфликта необходимо, чтобы Киев начал диалог с представителями республик.

Как отметил Владимир Оленченко, на данным момент наиболее аргументированной является позиция России. К тому же именно её проект по миротворцам был представлен в ООН, тогда как украинского так никто и не видел.

«Мы будем добиваться выполнения нашей точки зрения, поскольку это справедливое решение. И я уверен, что в конечном итоге к нашему мнению прислушаются», — подчеркнул он.

Деньги на миссию

Тем временем в начале мая нынешнего года в Киеве уже даже заявили, что его западные партнёры готовы профинансировать миротворцев. Среди спонсоров, пообещавших деньги, назвались США и Франция.

«На сегодняшний день у нас есть заявление от США, что они готовы финансировать эту миротворческую миссию. У нас есть заявление Франции, что они готовы финансировать, и у нас есть заявление Германии — они готовы рассмотреть такое финансирование», — сообщал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак.

По его словам, «фактически нужно только найти войска, вооружение и прочее».