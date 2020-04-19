Салютовать неуместно: Королева Елизавета II выступила с личной просьбой

Королева Елизавета II призвала не проводить в день её рождения, 21 апреля, праздничный салют. За 68 лет правления Елизаветы II он никогда прежде не отменялся. День рождения монарха в королевстве отмечается как национальный праздник.

Но не в этом году. Королева призвала не устраивать из-за пандемии публичное торжество и салют.

Как сообщают местные СМИ, в этом году королева, которой исполнится 94 года, ограничится символическим празднованием в кругу семьи.

В начале апреля Елизавета II в пятый раз за всё время правления выступила перед народом с обращением по поводу пандемии.

В своей речи она напомнила об исторических самодисциплине и решимости жителей страны и закончила обращение словами из песни времен Второй мировой войны We'll meet again ("Мы встретимся снова").