Салют вам не нравится? Минобороны России напомнило Вильнюсу об ужасах "нового порядка"

Минобороны России опубликовало архивные документы из фондов Центрального архива об освобождении Вильнюса. Материалы более чем 70-летней давности размещены на сайте министерства в специальном историко-познавательном разделе.

Архивы раскрыты

В числе обнародованных документов, говорится в сообщении военного ведомства, - журнал боевых действий, приказ Верховного главнокомандующего №111 от 13 июля 1944 года, акты, наградные листы на героев-освободителей.

В материалах говорится об уничтоженных силах противника, а также о частях и соединениях вермахта и войск СС, взятых в плен.

А кроме этого, в разделе приведены статьи из периодических изданий об ужасах "нового порядка", установленного фашистами в оккупированном городе. Опубликована информация об убийстве более 200 тысяч человек на так называемой Базе (в местечке Панары). Здесь изложены выводы специальной комиссии, которая изучала показания свидетелей и исследовала места, где происходили эти трагические события.

Также в исторических документах есть и фотоснимки того, как гитлеровцы панически покидали города Литвы при наступлении воинов Красной армии.

В ходе боевых действий против немецко-фашистских захватчиков Вильнюс был освобождён 13 июля 1944 года, а другой город Литвы - Каунас - 1 августа того же года.

Кстати, сообщает РИА ФАН, освобождение Вильнюса было стремительным, и именно потому фашисты не успели уничтожить следы преступлений против гражданского населения.

В Минобороны РФ напомнили, что в операции по освобождению города принимали участие войска 3-го Белорусского фронта, в том числе 5-я армия, 5-я гвардейская танковая армия. Силы противника отражались при поддержке 1-й воздушной армии и авиации дальнего действия. Кроме того, свой вклад в победу над захватчиком внесли бойцы Вильнюсской и Тракайской партизанских бригад.

Салют не нравится

В России к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне в честь освобождения городов СССР и Восточной Европы будут проводиться праздничные салюты. К примеру, в субботу 13 июля, в Парке Победы на Поклонной горе в Москве будет дан салют в честь освобождения столицы Литвы.

Впрочем, литовцев это не устраивает. Своё "фи" по этому поводу официальный Вильнюс выдал несколькими днями ранее. В литовском МИД выразили протест по поводу планов России отпраздновать салютами освобождение Вильнюса и Каунаса против немецко-фашистских захватчиков.

Как говорилось в этом заявлении, они признают важность победы над фашистской Германией и нацизмом в целом, но, по их мнению, конец Второй мировой войны не принёс стране свободы. В своём послании литовские дипломаты приходят к выводу, что "такой шаг особенно циничен и провокационен в преддверии 80-летней годовщины пакта Молотова - Риббентропа и его секретных протоколов".

В посольстве России в Литве по этому поводу отметили, что непрекращающиеся попытки официального Вильнюса переиначить итоги Второй мировой войны хорошо известны.

"Мы наблюдаем продолжающиеся усилия властей Литвы выдать освободительную миссию СССР за некую «советскую оккупацию». В ход идут различные, в том числе откровенно надуманные, поводы вновь и вновь возвращаться к концепции "оккупационной доктрины", - говорится в сообщении дипмиссии, размещённом в соцсетях.

Скриншот twitter.com/RusEmb_LT

Российские дипломаты подчёркивают, что такой деструктивный подход попросту неприемлем.

"Неадекватная, на наш взгляд, реакция литовской стороны на предстоящие праздничные салюты на Поклонной горе в российской столице не может не вызывать у нас недоумения и разочарования", - констатировали в посольстве.

Соседи подтянулись

Впрочем, не только литовцы, но и их соседи - Латвия и Эстония решили поспекулировать на этой теме, выразив недовольство праздничными салютами в Москве.

Однако российские дипломаты недоумевают по поводу взглядов прибалтийских коллег.

В частности, в посольстве РФ в Латвии ранее отметили, что резкая реакция латвийской стороны на торжественные мероприятия, запланированные по случаю 75-й годовщины освобождения Риги, вызывает недоумение.

"Считаем своим долгом почтить память и подвиг советских солдат, в том числе латышей, которые освободили мир от "коричневой чумы". Кстати, в Латвии эту дату отмечают ежегодно с участием дипмиссий, депутатов Европарламента, представителей Рижской думы и сейма", - говорится в заявлении.