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Салливан заявил, что Трамп поднимет украинский вопрос на саммите НАТО
27 июня 2018, 20:39 • 44 • Украина
Президент США Дональд Трамп планирует поднять украинский вопрос в ходе предстоящего саммита НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заместителя госсекретаря США Джона Салливана.
©JONATHAN ERNST Reuters
По его словам, подготовка к саммиту ещё идёт, и он не может сообщить детали.
«Но, поверьте мне, Украина точно будет обсуждаться на саммите в Брюсселе. Президент Трамп планирует обсудить с союзниками все вопросы, включая украинский», — сказал Салливан.
Также он заявил, что США недовольны действиями по украинскому вопросу Венгрии, которая блокирует проведение комиссии Украина — НАТО.
«Мы не поддерживаем это и будем убеждать те страны, которые поднимают в рамках НАТО свои проблемы, не касающиеся альянса, и используют это как рычаг для давления на другие государства в обсуждении вопросов повестки дня альянса», — добавил заместитель главы американского внешнеполитического ведомства.
Ранее в МИД Венгрии назвали условия для снятия вето с комиссии Украина — НАТО.
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