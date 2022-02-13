Салливан всех подставил: США отменили вторжение России на Украину

Накануне в Белом доме заявляли, что вторжение России на Украину состоится уже на следующей неделе. После журналисты называли конкретные даты. А сегодня Салливан всех подставил - США фактически отменили войну. Что происходит?

Заявления Белого дома о вторжении России на Украину - это одна большая шарада. Сегодня мы вновь видим, как американский флюгер крутится в разные стороны. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан вынужден вновь оправдываться, отрицая русское вторжение. Комментарий он дал в эфире CNN.

Салливана спросили: "Так нападёт Россия в среду или нет?" Советник ничего вразумительного сказать не смог, несмотря на то что ранее в Белом доме поддерживали слухи о конкретной дате вторжения. Теперь же Салливан настаивает:

Мы не можем с точностью предсказать день, но говорим, что находимся в таком периоде, когда вторжение, крупная военная операция может быть начата Россией на Украине в любой день.

Может быть, Россия вторгнется на следующей неделе. А может быть, и не вторгнется. Может быть, вторгнется до конца Олимпиады. А может быть и нет. А может быть, Россия изберёт путь дипломатии, добавил Салливан, вовсе отменив нападение. Советник президента США по национальной безопасности столько раз сказал "может быть", что его комментарий теперь можно разворачивать как угодно:

Мы готовы к дипломатическому пути, но мы готовы и к другому ответу с союзниками, если Россия продолжит свои действия,

- сказал, в конце концов, Салливан.

Ничего вразумительного CNN добиться так и не удалось. Салливан всех подставил с заявлением. Между тем в Пентагоне уже прямо заявили: никакой информации о конкретной дате вторжения России у военных нет. В том числе не существует сведений, что Россия планирует вторгнуться на Украину 16 февраля, добавил представитель оборонного ведомства США Джон Кирби. Хотя ранее президент США Джо Байден говорил об обратном.