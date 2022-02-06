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Салливан не исключил обострение ситуации вокруг Украины во время олимпиады

06 февраля 2022, 19:25  •  23 • Политика
США допускают возможность, что ситуация вокруг Украины может обостриться во время Олимпиады, которая сейчас проходит в Пекине, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
По его словам, Соединённые Штаты не исключают, что "нужно быть готовым" к любому развитию событий. Салливан не исключил, что ситуация вокруг Украины моежт обостриться ещё до окончания Олимпиады.
Есть ли причины считать, что это может произойти в этот временной отрезок? Да,
- сказал Салливан в интервью телекомпании NBC.
Он уточнил, что нельзя полагать, что в ближайшие пару недель ничего не случится.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как поведёт себя белорусская армия, если Киев начнёт воевать против Донбасса.

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