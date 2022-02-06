|
Салливан не исключил обострение ситуации вокруг Украины во время олимпиады
06 февраля 2022, 19:25 • 23 • Политика
США допускают возможность, что ситуация вокруг Украины может обостриться во время Олимпиады, которая сейчас проходит в Пекине, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
По его словам, Соединённые Штаты не исключают, что "нужно быть готовым" к любому развитию событий. Салливан не исключил, что ситуация вокруг Украины моежт обостриться ещё до окончания Олимпиады.
- сказал Салливан в интервью телекомпании NBC.
Он уточнил, что нельзя полагать, что в ближайшие пару недель ничего не случится.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как поведёт себя белорусская армия, если Киев начнёт воевать против Донбасса.
Подпишитесь на нас
23
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 февраля 2022, 08:10
|
05 февраля 2022, 01:25
|
06 февраля 2022, 11:50
|
31 января 2022, 11:10
|
01 февраля 2022, 06:25
|
04 февраля 2022, 00:55
|
03 февраля 2022, 13:15