Салливан не исключил обострение ситуации вокруг Украины во время олимпиады

США допускают возможность, что ситуация вокруг Украины может обостриться во время Олимпиады, которая сейчас проходит в Пекине, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

По его словам, Соединённые Штаты не исключают, что "нужно быть готовым" к любому развитию событий. Салливан не исключил, что ситуация вокруг Украины моежт обостриться ещё до окончания Олимпиады.

Есть ли причины считать, что это может произойти в этот временной отрезок? Да,

- сказал Салливан в интервью телекомпании NBC.

Он уточнил, что нельзя полагать, что в ближайшие пару недель ничего не случится.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как поведёт себя белорусская армия, если Киев начнёт воевать против Донбасса.