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Салливан назвал условия для улучшения диалога России и США

24 ноября 2019, 04:09  •  63 • Украина

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Нагое связал улучшение двусторонних отношений с выполнением Москвой минских договоренностей и "отказом от подрыва американских демократических процессов".

"Первый заместитель госсекретаря Салливан подтвердил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение отношений зависит от выполнения Москвой минских договоренностей и отказа от усилий подорвать наши демократические процессы", - говорится в распространенном в субботу сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

В ходе беседы, состоявшейся на полях министерского заседания "двадцатки", стороны обсудили "широкий круг региональных и двусторонних вопросов, включая такие вызовы международной безопасности, как КНДР и Сирия", отметил Госдеп. Салливан и Лавров также рассмотрели сотрудничество в борьбе с терроризмом и стратегическую безопасность. Американский дипломат вскоре должен отправиться в Москву на должность посла.

Как сообщал журналистам Лавров, ключевой темой встречи стали "многочисленные проблемы", накопившиеся в отношениях Москвы и Вашингтона, и пути их урегулирования в свете прохождения Салливаном процедуры утверждения послом США в России.

Минские соглашения

Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины. Минские договоренности остаются нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. Не проведена конституционная реформа, не введен в действие закон об особом статусе региона, не принят закон о выборах в Донбассе. Вместо этого украинская сторона настаивает на передаче ей участка границы с РФ, хотя это должно произойти, согласно минским договоренностям, только после выборов.

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