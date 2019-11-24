Салливан назвал условия для улучшения диалога России и США

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Нагое связал улучшение двусторонних отношений с выполнением Москвой минских договоренностей и "отказом от подрыва американских демократических процессов".

"Первый заместитель госсекретаря Салливан подтвердил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение отношений зависит от выполнения Москвой минских договоренностей и отказа от усилий подорвать наши демократические процессы", - говорится в распространенном в субботу сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

В ходе беседы, состоявшейся на полях министерского заседания "двадцатки", стороны обсудили "широкий круг региональных и двусторонних вопросов, включая такие вызовы международной безопасности, как КНДР и Сирия", отметил Госдеп. Салливан и Лавров также рассмотрели сотрудничество в борьбе с терроризмом и стратегическую безопасность. Американский дипломат вскоре должен отправиться в Москву на должность посла.