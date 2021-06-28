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Салливан назвал дату ограничения работы посольства США в России
28 июня 2021, 00:45 • 34 • Политика
Негативно на работе посольства и консульств сказался список недружественных для России стран. Сотрудники ведомства не успевают обрабатывать заявки на визы.
Посол США в России Джон Салливан напомнил, что с 1 августа посольство не сможет предоставлять услуги в полном объёме. Причиной этому служит требование перестать нанимать персонал из России и третьих стран.
Он считает, что "значительной проблемой" стал подписанный правительством список недружественных государств, в который вошли США и Чехия.
"США утратили возможность брать на работу в наши дипломатические представительства как граждан России, так и граждан третьих стран. Это серьёзно сказалось и ещё скажется в будущем на работе наших дипломатических представительств в России", - сказал Салливан.
Он также напомнил, что посольство США обязано к 1 августа преподнести состав своего ведомства в соответствии с новыми требованиями.
Посол США сказал, что изменения сильно препятствуют работе американских консульств: сотрудникам практически не удаётся обрабатывать заявления на выдачу виз.
"Мы собираемся серьёзно работать с нашими коллегами, с моими друзьями в МИД России, чтобы найти решение этой ситуации и создать почву для нашего дипломатического присутствия в России, а также, надеюсь, чтобы со временем вновь воссоздать дипломатические представительства, которые были у нас не так много лет назад", - сказал он.
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