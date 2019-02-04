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Саленко прокомментировал исключение Ракицкого из списка игроков сборной Украины
04 февраля 2019, 20:39 • 50 • Украина
Бывший нападающий «Зенита» и киевского «Динамо» Олег Саленко прокомментировал исключение Ярослава Ракицкого из списка футболистов сборной Украины.
©fc-zenit.ru
«Это неспортивно. На Украине скоро выборы, поэтому политика вмешивается во все сферы жизни. Людям навязывают мнение, что футболист делает что-то не так, если поехал в Россию. Однако называть состав сборной должен только главный тренер», — приводит слова бывшего футболиста «Чемпионат».
Саленко также заявил, что Ракицкий может не вызываться в сборную, но не из-за политики, а из-за того, что попал в более сильный чемпионат.
Ранее ФФУ убрала Ярослава Ракицкого из списка игроков сборной Украины.
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