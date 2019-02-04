Саленко прокомментировал исключение Ракицкого из списка игроков сборной Украины

Бывший нападающий «Зенита» и киевского «Динамо» Олег Саленко прокомментировал исключение Ярослава Ракицкого из списка футболистов сборной Украины.

«Это неспортивно. На Украине скоро выборы, поэтому политика вмешивается во все сферы жизни. Людям навязывают мнение, что футболист делает что-то не так, если поехал в Россию. Однако называть состав сборной должен только главный тренер», — приводит слова бывшего футболиста «Чемпионат».

Саленко также заявил, что Ракицкий может не вызываться в сборную, но не из-за политики, а из-за того, что попал в более сильный чемпионат.



«Задача Ярослава — заиграть в «Зените». А в сборной сейчас нужно наигрывать молодёжь, чтобы они успели влиться в состав. Ракицкий — возрастной игрок. Однако, если его не вызывать в национальную команду, то только по спортивному принципу», — добавил спортсмен.

Ранее ФФУ убрала Ярослава Ракицкого из списка игроков сборной Украины.