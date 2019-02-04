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Саленко прокомментировал исключение Ракицкого из списка игроков сборной Украины

04 февраля 2019, 20:39  •  50 • Украина
Бывший нападающий «Зенита» и киевского «Динамо» Олег Саленко прокомментировал исключение Ярослава Ракицкого из списка футболистов сборной Украины.
 
©fc-zenit.ru
 

«Это неспортивно. На Украине скоро выборы, поэтому политика вмешивается во все сферы жизни. Людям навязывают мнение, что футболист делает что-то не так, если поехал в Россию. Однако называть состав сборной должен только главный тренер», — приводит слова бывшего футболиста «Чемпионат».

Саленко также заявил, что Ракицкий может не вызываться в сборную, но не из-за политики, а из-за того, что попал в более сильный чемпионат.

«Задача Ярослава — заиграть в «Зените». А в сборной сейчас нужно наигрывать молодёжь, чтобы они успели влиться в состав. Ракицкий — возрастной игрок. Однако, если его не вызывать в национальную команду, то только по спортивному принципу», — добавил спортсмен.

Ранее ФФУ убрала Ярослава Ракицкого из списка игроков сборной Украины.

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