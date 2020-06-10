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Сахарные грезы о новой звезде: у UFC есть крутая замена Макгрегору

10 июня 2020, 14:00  •  70 • Аналитика
© Фото : UFC
При всей уместноcти иронии относительно заявления Конора Макгрегора об окончании спортивной карьеры нельзя исключать, что ирландец действительно не вернется в смешанные единоборства. В любом случае когда-то это должно случиться, и сейчас у UFC есть как минимум один молодой проспект, способный в перспективе приносить промоушену зрелище и деньги на уровне Печально Известного.
Шон О’Мэлли родился в американском штате Монтана, но, что любопытно, имеет ирландские корни. Его семья была далека от статуса обеспеченной, а сам парень c юных лет презрительно относился к образовательным институтам — довольно благоприятная почва для прихода в единоборства.
Начал Шон с кикбоксинга, потом увлекся MMA, прокачивал навыки в джиу-джитсу и борьбе. Перебравшись в Аризону, О’Мэлли для оплаты тренировок и бытовых расходов работал в учреждениях по оказанию помощи людям с задержкой умственного развития. Отдача спортивному делу ускорила его выход на любительский уровень, где американец одержал семь побед при двух поражениях.
К тому моменту Шон уже имел прозвище Сахарный, которое получил от своего тренера. Специалист объяснил это тем, что на парня приятно смотреть. О’Мэлли лишь подтверждал такую логику. Набравшись опыта, в 2015 году он дебютировал в профессионалах и за весьма короткий период выиграл семь поединков.
Молодой американец привлек внимание UFC. Летом 2017 года он принял участие в претендентской серии главы промоушена Дэйны Уайта и в первом раунде вырубил Альфреда Хашакяна. Это была уже четвертая подряд победа нокаутом для О’Мэлли, и UFC предложил спортсмену полноценный контракт.

Интервью лежа и допинг

Путь в сильнейшей MMA-лиге мира Сахарный начал с боев против Терриона Уэйра и Андре Сухамтата. Оба поединка Шон выиграл единогласными решениями судей, доведя число побед за карьеру до десяти. Примечательно, что юбилейный успех принес О’Мэлли бонус в 50 тысяч долларов за "Бой вечера". Вдобавок американец первым в истории UFC дал интервью в октагоне лежа. Боец попросту не мог стоять из-за травмы ноги.
Сцена получилась запоминающейся. Шон превозмогал боль, признавался в любви к смешанным единоборствам, СМИ и комментатору UFC Джо Рогану. Без сомнений, после этого случая популярность О’Мэлли получила внушительный импульс.
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Публикация от Sugar Sean O'Malley (@sugaseanmma)
Фанатов Сахарный набирает и вне спортивной жизни. Его броский образ раскрепощенного хиппи, разумеется, очень выигрышен в эпоху социальных сетей. Обычно пышноволосый и кудрявый О’Мэлли регулярно появляется в ярких, экзотических нарядах, не стесняется всевозможными способами употреблять марихуану и поддерживать ее легализацию, а раньше он еще и пропагандировал веганство. Отдельно стоит выделить увлечение Шона стримингом на тему компьютерных игр, который даже приносит ему дополнительный доход.
А вот спортивная карьера этого парня на данный момент могла быть раскручена гораздо сильнее, но на пути О’Мэлли встало Американское антидопинговое агентство (USADA), за неделю до UFC 229 обнаружившее в крови атлета мизерную долю остарина. Так Шон выбыл из карда грандиозного турнира, который в октябре 2018 года возглавили Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов.
Возвращение О’Мэлли после дисквалификации планировалось на следующее лето, но история повторилась. Представители спортсмена настаивали, что это остаточные следы запрещенного вещества, однако избежать нового отстранения не удалось.
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Публикация от Sugar Sean O'Malley (@sugaseanmma)
В итоге простой Шона продлился два года. Американец вновь появился в октагоне в минувшем марте, за две минуты нокаутировав Хосе Киньонеса. Примерно столько же времени понадобилось О’Мэлли, чтобы на недавнем турнире UFC 250 одним ударом брутально финишировать Эдди Вайнленда. Оба боя принесли Сахарному по бонусу за "Выступление вечера".

Что будет дальше?

Определенная ставка UFC на О’Мэлли уже очевидна и понятна. Он идеально подходит для крупных номерных турниров, публики в Лас-Вегасе, платных трансляций. А главное — впереди еще много ступеней.
В частности, все сильнее зазвучали призывы дать Шону соперника из топ-15 легчайшего веса. По спортивному принципу непобежденный боец действительно это заслужил, к тому же статусный оппонент может стать наиболее показательной проверкой профессионального уровня О’Мэлли. Конечно, параллельно вырастет и риск поражения, но сейчас точно не время беречь Шона, которому необходимо прогрессировать и превращаться в масштабную угрозу для каждого.
UFC все больше необходимы новые звезды на передовой, пока сытые и титулованные коты вязнут в выбивании максимальных чеков и лоббировании иных интересов. Кроме того, именно легчайший дивизион с точки зрения конкуренции на данный момент является одним из главных в UFC. Важно, что его новым чемпионом в июле может стать Петр Ян, а потому для российских болельщиков эта весовая категории особенно интересна.
Что ж, О’Мэлли уже называют новым Макгрегором. Сочетание спортивного мастерства, популярности, качественной работы с хайпом в UFC очень ценят. Да, Шон не сможет стать спортивным лицом целой страны в отличие от Конора, но ему и не нужно быть точной копией ирландца. По сути, даже наоборот: О’Мэлли таков, какой он есть. Зато пока не видно, за счет чего миллионы людей могут устать от него через несколько лет.

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