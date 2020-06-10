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Сахарные грезы о новой звезде: у UFC есть крутая замена Макгрегору
10 июня 2020, 14:00 • 70 • Аналитика
При всей уместноcти иронии относительно заявления Конора Макгрегора об окончании спортивной карьеры нельзя исключать, что ирландец действительно не вернется в смешанные единоборства. В любом случае когда-то это должно случиться, и сейчас у UFC есть как минимум один молодой проспект, способный в перспективе приносить промоушену зрелище и деньги на уровне Печально Известного.
Шон О’Мэлли родился в американском штате Монтана, но, что любопытно, имеет ирландские корни. Его семья была далека от статуса обеспеченной, а сам парень c юных лет презрительно относился к образовательным институтам — довольно благоприятная почва для прихода в единоборства.
Начал Шон с кикбоксинга, потом увлекся MMA, прокачивал навыки в джиу-джитсу и борьбе. Перебравшись в Аризону, О’Мэлли для оплаты тренировок и бытовых расходов работал в учреждениях по оказанию помощи людям с задержкой умственного развития. Отдача спортивному делу ускорила его выход на любительский уровень, где американец одержал семь побед при двух поражениях.
К тому моменту Шон уже имел прозвище Сахарный, которое получил от своего тренера. Специалист объяснил это тем, что на парня приятно смотреть. О’Мэлли лишь подтверждал такую логику. Набравшись опыта, в 2015 году он дебютировал в профессионалах и за весьма короткий период выиграл семь поединков.
Молодой американец привлек внимание UFC. Летом 2017 года он принял участие в претендентской серии главы промоушена Дэйны Уайта и в первом раунде вырубил Альфреда Хашакяна. Это была уже четвертая подряд победа нокаутом для О’Мэлли, и UFC предложил спортсмену полноценный контракт.
Интервью лежа и допинг
Путь в сильнейшей MMA-лиге мира Сахарный начал с боев против Терриона Уэйра и Андре Сухамтата. Оба поединка Шон выиграл единогласными решениями судей, доведя число побед за карьеру до десяти. Примечательно, что юбилейный успех принес О’Мэлли бонус в 50 тысяч долларов за "Бой вечера". Вдобавок американец первым в истории UFC дал интервью в октагоне лежа. Боец попросту не мог стоять из-за травмы ноги.
Сцена получилась запоминающейся. Шон превозмогал боль, признавался в любви к смешанным единоборствам, СМИ и комментатору UFC Джо Рогану. Без сомнений, после этого случая популярность О’Мэлли получила внушительный импульс.
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