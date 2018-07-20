«Сахарная косточка для спецслужб»: почему Дональд Трамп оправдывается за саммит в Хельсинки

После встречи с Владимиром Путиным в финской столице Дональд Трамп вынужден заново выстраивать взаимоотношения с американским разведсообществом, преимущественно занимающим антироссийскую позицию. Такого мнения придерживаются опрошенные RT политологи. С их точки зрения, заявления главы Белого дома о том, что российский лидер якобы несёт ответственность за «вмешательство» в американские выборы 2016 года — не что иное, как внутриполитический компромисс. При этом у Трампа сейчас не осталось реальной «точки опоры» среди политического истеблишмента США — внутри страны его часто называют «заложником спецслужб». Сможет ли Трамп преодолеть это давление, выяснял RT.

По мнению президента США Дональда Трампа, российский лидер Владимир Путин несёт персональную ответственность за предполагаемое «вмешательство» в американские выборы в 2016 году. Такое заявление Трамп сделал в ходе интервью телеканалу CBS.

Отвечая на вопрос ведущего о том, считает ли он своего российского коллегу ответственным за «вмешательство» в выборы, Трамп ответил: «Можно было бы так сказать, потому что он глава государства. Точно также я считаю себя ответственным за то, что происходит в нашей стране».

По словам Трампа, он также доверяет оценкам директора Национальной разведки Дэна Коутса, который полагает, что Россия планирует вмешаться в промежуточные выборы в 2018 году. Ранее, 18 июля, в Белом Доме, отвечая на вопрос журналиста о возможности «вмешательства» Москвы в предстоящие выборы, Трамп ответил отрицательно.

После того, как запись с ремаркой Трампа произвела фурор в соцсетях, пресс-секретарь президента Сара Сандерс заявила, что её шефа неправильно поняли. Американский лидер, сказав «нет», якобы просто отказался отвечать на вопросы.

Это не первый случай за последние два дня, когда американский лидер вынужден открещиваться от своих слов. Во вторник, 17 июля, на встрече с конгрессменами в Белом доме американский лидер признался, что сделанное на саммите с Владимиром Путиным в Хельсинки заявление об отсутствии доказательств «вмешательства» России в американские выборы произошло по ошибке.

«В ключевом предложении вместо «не могла» я сказал «могла», — отметил он. — Я хотел сказать: «Не вижу оснований полагать, что это не могла быть Россия». То есть, своего рода, двойное отрицание».

В свою очередь, Владимир Путин в Хельсинки, отвечая на вопросы журналистов о российском вмешательстве, призвал «не использовать российско-американские отношения в качестве разменной карты во внутриполитической американской борьбе».

«Окончательный вывод в споре подобного рода может вынести только суд, а не оперативные службы», — подчеркнул президент России.

Жаждут конфронтации

19 июля, выступая на совещании послов и постпредов России в Москве, Владимир Путин назвал саммит в Хельсинки в целом успешным, хотя, по его словам, в США существуют влиятельные люди, которые не заинтересованы в улучшении российско-американских отношений и «впаривают» миллионам граждан свою антироссийскую позицию.

«В Соединённых Штатах, мы видим, есть силы, которые свои групповые, узкопартийные интересы ставят выше общенациональных. Про таких людей у нас хорошо написали когда-то наши известные писатели-сатирики: «Жалкие, ничтожные люди». Но это не так, в данном случае это не так — это люди и не жалкие, и не ничтожные, а наоборот, довольно могущественные, сильные, если могут впаривать там, извините за моветон, миллионам своих граждан различные трудноперевариваемые в нормальной логике истории», — заявил российский лидер.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, 16 июля 2018 г.

РИА Новости

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Практически одновременно с заявлениями Владимира Путина Дональд Трамп в своём Twitter обвинил СМИ в разжигании антироссийских настроений.

«Любители фейков в СМИ просто жаждут крупной конфронтации с Россией, даже если она чревата войной. Они так рьяно её добиваются, и их бесит, что у меня, вероятно, сложатся хорошие отношения с Путиным. А у нас дела намного лучше, чем у любой другой страны», — заявил Трамп.

The Fake News Media wants so badly to see a major confrontation with Russia, even a confrontation that could lead to war. They are pushing so recklessly hard and hate the fact that I’ll probably have a good relationship with Putin. We are doing MUCH better than any other country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 июля 2018 г.

Компромиссный вариант

«Это вполне нормальное компромиссное заявление, которое говорит о наличии моральной ответственности, а не личной. Понятно, что президент отвечает за то, что происходит в его стране», — так оценил в интервью RT ремарку Трампа по поводу ответственности Владимира Путина за предполагаемое российское вмешательство доцент кафедры политической теории МГИМО (У) Кирилл Коктыш.

По словам эксперта, политика, при которой Трамп вынужден оправдываться за слишком мягкую позицию в адрес России и опровергать свои же собственные заявления, вызвана тем, что «он оказался под шквалом атаки такой силы, на которую не рассчитывал».

Эксперты отмечают, что в интервью CBS американский президент не стал отвечать утвердительно на вопрос, верит ли он утверждениям собственных спецслужб, что Путин лгал ему на встрече в Хельсинки.

«Я не хочу вдаваться в подробности относительно того, лжёт он или нет. Я могу лишь сказать, что я верю нашим спецслужбам в их нынешнем виде», — заявил Трамп.



Как подчеркнул в интервью RT член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков, президент Трамп в принципе избегает выдвигать прямые обвинения в адрес российского лидера.

«Никогда ничего плохого Трамп про Владимира Путина не говорил, он мог ругать Россию, но персонально никогда не выступал против её президента», — отмечает эксперт.

Однако сейчас американский лидер находится в затруднительном положении, которое можно назвать «избирательной ловушкой», считает Судаков.

«Он не может проводить последовательную внешнюю политику, не привязываясь к политике внутренней», — подчёркивает эксперт, отмечая, что во внутренней политике ему нужно консолидировать голоса республиканцев перед выборами в конгресс в ноябре 2018 года, не отталкивая тех, кто привык воспринимать Россию негативно.

«Ситуация получит свою развязку после промежуточных выборов в США 6 ноября, когда станет понятно, как проголосовал американский избиратель, — утверждает Коктыш. — Тогда будет ясна конечная эффективность действий и Трампа, и его оппонентов.

Кроме того, президент должен нормализовать непростые отношения со спецслужбами, считает Сергей Судаков.

«Трамп сейчас говорит, что верит своим спецслужбам и что Россия вмешивалась, по одной простой причине — потому что у него никогда не было с ними нормального диалога», — отмечает политолог.

«Заложник» спецслужб

По мнению политологов, ряд заявлений Трампа свидетельствуют о том, что президент, по большому счёту, запутался, кому же он может доверять, а кому нет в вопросе расследования российского вмешательства.

Утверждения о том, что Россия вмешивалась в выборы, основываются на представленном в январе 2017 года докладе разведсообщества «Оценки деятельности и намерений России в отношении недавних выборов в США». Он был подготовлен ещё до того, как при Трампе сменилось руководство ФБР, ЦРУ и Национального совета по разведке.

Директор национальной разведки США Дэн Коутс

РИА Новости

В своём интервью CBS президент Трамп заявил, что не доверяет бывшему директору Национальной разведки Джемсу Клэпперу, экс-директору ЦРУ Джону Брэннану и экс-директору ФБР Джеймсу Коми, при которых как раз и готовился обвиняющий Россию доклад.

«К тем, кто был раньше, у меня доверия однозначно нет, — заявил Трамп. — Посмотрите, что произошло. Посмотрите на все эти бесконечные закулисные игры. Доверять таким людям очень непросто».

Однако, как отмечают эксперты, выводы тех высокопоставленных силовиков, кому якобы не верит Трамп, мало чем отличаются от точки зрения тех, кого сам Трамп назначил.

«Все сотрудники Белого Дома отвернулись от Трампа из-за его конференции в Хельсинки. Генерал Келли (глава аппарата Белого дома. — RT) подначивал республиканцев выступить против президента. Но кто нанял этих людей?», — отметила в своём Twitter известный консервативный комментатор Энн Коултер.

Trump's entire White House staff turned on him for the Helsinki press conference. Gen Kelly rallied GOPs agst him. WHO HIRED THOSE PEOPLE? — Ann Coulter (@AnnCoulter) 18 июля 2018 г.

В свою очередь, ещё один популярный сторонник Трампа, телеведущий FOX News Такер Карсон назвал признание Трампа в том, что он сделал «ошибку» во время встречи с Путиным, «обязательной сейчас присягой на верность бюрократам от разведки, которые управляют нашей страной».

«Такое впечатление, что президента взяли в заложники и заставили сделать заявление на камеру. Он прогнулся под критикой», — утверждает ведущий и задаётся вопросом, почему нельзя сомневаться в том, что говорят спецслужбы.

О том, что такие сомнения вполне обоснованы, пишет издание Breitbart, лояльно настроенное к Трампу. СМИ опубликовало список многочисленных ошибочных заявлений разведки, первое из которых датировано 1861 годом.

По мнению Сергея Судакова, за реверансами президента США в отношении разведсообщества скрывается жёсткая борьба, направленная на то, чтобы окончательно установить контроль над спецслужбами.

«Трамп, придя к власти, начал финансовый передел, в частности, забрал у Госдепа деньги, которые шли, в том числе, на финансирование спецопераций, — отмечает Судаков. — Естественно, спецслужбы начали воспринимать его в штыки. И теперь ему надо вернуть доверие, поэтому спецслужбы единственные, против кого он не выступает».

По словам эксперта, согласие Трампа с утверждениями разведсообщества о русской угрозе — «сахарная косточка», брошенная американской разведке. Однако президент и далее будет пытаться поставить их под свой контроль.

«Трамп должен усыпить их бдительность и нанести удар по спецслужбам, меняя текущий кадровый состав таким образом, чтобы в нём преобладали его люди», — считает эксперт.