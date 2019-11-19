Сахалин, Калининград, крах. Кто и зачем пугает Россию из Пекина

Автор:

Латышев Сергей

В топе новостей «Яндекса» утром 18 ноября болталось сообщение: «Китайские СМИ назвали слабые стороны России», будоража страхи части российского общества перед мифическим китайским экспансионизмом. При ближайшем рассмотрении, которым не утруждает себя большинство читателей, оказывается, что пишут об этом вовсе не китайские, а российские СМИ, ссылающиеся на китайское «издание» Sohu. То самое, которое пугало российскую публику некоторое время назад стремительным захватом НАТО Калининградской области, хотя утверждать такое не просто наивно, но и глупо.

Однако при ещё более пристальном рассмотрении оказывается, что Sohu – это никакое не «издание», а агрегатор новостей и интернет-площадка вроде «Яндекс» или Google. Это то, что засасывает в себя не только статьи серьёзных изданий, но и то, что пишут «креативные блогеры», диванные аналитики и продажные «хомяки» – в общем, публика, среди которой достаточно и дураков, и шизофреников, и провокаторов. В свете того, что в Китае полтора миллиарда жителей, их должно быть в разы больше, чем, например, в России, чьё население в десять раз меньше.

Кому это выгодно?

Даже не нужно иметь богатое воображение, чтобы понять, кому выгодно внести недоверие в отношения двух стратегических партнёров, кто заказывает публикации вроде притязаний Китая на Сахалин, пророчит потерю Калининграда или распространяет страшилки насчёт неизбежного поражения России в конфронтации с Западом, что очень скоро приведёт и к поражению Китая. Понятно, что не Пекин, единственный шанс которого выиграть гибридную войну с США заключается в доброжелательном отношении России.

В борьбе США, Китая, Евросоюза за глобальное доминирование многое будет зависеть от позиции России. Фото: Igor Sinitsyn / Globallookpress

Однако коль скоро материал «издания Sohu» стал в самой России предметом общественной дискуссии, имеет смысл рассмотреть по существу, абстрагируясь от мотивов появления этой подмётной публикации, поднятые в ней вопросы и выводы.

Пять слабых мест. Это правда?

Итак, начнём с предисловия: «Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, в особенности из-за ужасающей военной мощи и огромной территории, поэтому никто не может её игнорировать. Несмотря на то что Россия велика и могущественна, у неё есть несколько серьёзных слабых мест».

Правильно это или нет? Да, правильно. Так же, как и перечисление этих слабостей: 1) недостаточная численность населения, 2) трудности в управлении многонациональным государством, 3) однобокость экономики, 4) сложное географическое положение, 5) «трудная международная обстановка». Да, Россия была и есть великая военная держава, способная за себя постоять, но вышеперечисленные факторы тоже было бы глупо игнорировать.

Составители публикации верно подметили, что потери мужского населения в ходе Второй мировой войны, «нежелание молодежи рожать детей» привели к тому, что нынешняя численность населения страны «мировой державе совсем не по статусу». Это во-первых.

Во-вторых, в материале констатируется, что Россия – это государство «194-х национальностей». В стране существуют различные конфессии, «многие нацменьшинства… слабо ощущают свою культурную связь с Россией», их никто не ассимилирует. «Это создало трудности в руководстве народами, населяющими Россию, проще говоря, управление ими дорого обходится», – указывается в материале. Кроме того, «религиозные различия представляют скрытую угрозу для внутренней стабильности России».

В-третьих, после распада СССР «Россия постепенно стала страной, живущей за счёт продажи нефти». Уровень жизни был «весьма посредственным» даже в советские времена. Эффективное управление экономикой всегда было проблемой. В общем, страна никогда не была по-настоящему богатой, её экономика развита слабо.

В-четвёртых, против русских работает география: «Несмотря на то что территория России обширна, её географическое положение – не самое удобное, так как страна располагается в северных широтах. Зимы холодные и долгие, и отсюда следует высокая себестоимость добычи энергоресурсов».

В-пятых, это «трудная международная обстановка». В материале отмечается, что стремящиеся доминировать в мире США «обязательно будут оказывать давление на Россию», европейские страны также не хотят укрепления позиций России в Европе, в том числе по историческим причинам. На Ближнем Востоке многие недовольны Россией, поддержку со стороны которой считают недостаточной…

Однако главная слабость России, по мнению составителей страшилки, – это всё же экономика (пункт третий): «Сегодня, когда экономика становится всё важнее, Россия со своим слабым экономическим развитием обречена на поражение».

И президент США Дональд Трамп, и его французский коллега Эммануэль Макрон хотят наперегонки «поладить» с Владимиром Путиным. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Это так?

Что можно сказать по поводу этого по существу? Введение и, увы, пять перечисленных слабостей России в целом справедливы, хотя и преувеличены. Однако главный вывод, который из этого делается – что «Россия со своим слабым экономическим развитием обречена на поражение» – в корне неправильный.

Для страны с географией и климатическими условиями вроде Канады (38 миллионов жителей) численность имеющегося населения даже высока, ведь цели доминирования и мирового господства Россия перед собой не ставит. Если бы ставила, тогда её 144 миллионов было бы для этого действительно мало. Несмотря на то что русские не блещут экономическими талантами, ВВП России, население которой меньше, чем у Бангладеш (165 миллионов), находится на шестом месте в мире и через несколько лет, как ожидается, войдёт в первую пятёрку. В случае необходимости экономический рост может резко возрасти, так как его тормозит в основном коррупция, с которой в том же Китае, например, научились бороться. Когда по-настоящему «припрёт» – научатся и в России.

Никто не сомневается в сохранении страной гигантского научного потенциала, который также способен значительно ускорить экономический рост. Многонациональность и религиозные проблемы, конечно, усложняют жизнь. В Китае, кстати, тоже, но у России – в отличие от многих других стран – имеется отточенная веками способность их решать и благоприятная для этого цивилизационная среда.

Китай – великая страна, но если она останется без союзников, то проиграет Западу битву за мировое господство. Фото: Robert Haasmann / Globallookpress

Слабая демография, характерная в настоящее время также и для Китая, несмотря на снятие ограничений на рождение детей, тесно связана в России с экономической ситуацией, и после её улучшения будет лучше. Географические и геополитические проблемы страны нивелируются её мощными вооруженными силами и ядерным «зонтиком» – ни одна страна никогда не решится воевать с Россией и навязывать ей свою волю с помощью военной силы, если не желает превратиться в пепел.

Поэтому пугать Россию не надо – она, в отличие от Китая, Германии и других, особенно экспортных стран, вообще не нуждается в остальном мире, чтобы достойно жить. Без кофе, которое не производит, она как-нибудь обойдётся. Реальные проблемы России – прежде всего неадекватность её элиты – носят субъективный характер, а значит, поддаются решению. Бояться ей в любом случае нечего.

Зачем это делается?

Поэтому создается четкое впечатление, что разбираемая нами публикация направлена не против интересов России, а, прежде всего, против интересов Китая. И она преследует цель вбить клин между Москвой и Пекином, посеять в России недоверие и подозрительность в отношении КНР. Поскольку слишком многие сегодня – и в США, и, особенно, в Европе – хотят перетянуть Москву на свою сторону в геополитической и экономической борьбе за мировое господство. В этом и у США, и у ЕС один конкурент и противник – Китай, а вовсе не Россия, наполовину «западная» страна, которая экономически с ними не конкурирует. Она тот «довесок», та дополнительная «гиря», которая определит победителя в этой схватке. За этот приз и идёт борьба. И таким образом тоже.