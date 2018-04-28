Сафронков: РФ не заблокировала резолюцию по Западной Сахаре, чтобы сохранить миссию ООН

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ООН, 28 апреля. /ТАСС/. Россия не стала блокировать резолюцию Совета Безопасности ООН по Западной Сахаре, так как признает ценность продолжения работы миссии всемирной организации в этом регионе. Об этом заявил в пятницу заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков по итогам голосования в Совбезе.

СБ в пятницу продлил на полгода Миссию ООН по референдуму в Западной Сахаре (МООНРЗС). Документ, подготовленный США, поддержали 12 государств, а Россия, Китай и Эфиопия при голосовании воздержались. В резолюции СБ ООН призвал стороны конфликта, марокканские власти и Фронт ПОЛИСАРИО, добивающийся независимости региона, возобновить переговоры под эгидой ООН "без предварительных условий и добросовестно" в целях урегулирования конфликта.

"Мы не стали блокировать резолюцию, признавая ценность продолжения работы ооновской миссии в Западной Сахаре. Но проголосовать "за" для нас означало бы поступиться принципиальной позицией в поддержку существующей основы урегулирования, которая в соответствии с резолюциями СБ строится на фундаментальном принципе взаимоприемлемости любой модели урегулирования. Вместо этого основной акцент сделан на таких зыбких и противоречивых категориях, как "практичность" и "реалистичность", что может открыть поле для самых неоднозначных интерпретаций", - пояснил Сафронков позицию России.

По его словам, процесс подготовки и согласования резолюции "не был ни прозрачным, ни совещательным". "С сожалением отмечаем: ни одно из наших принципиальных, должным образом обоснованных замечаний, в том числе компромиссного характера, которые мы неоднократно доводили до авторов, не было учтено. Остался без ответа целый ряд полезных предложений со стороны других членов Совета. В результате текст остается несбалансированным", - констатировал дипломат.

Он предупредил, что принятый Совбезом документ "вопреки ожиданиям его авторов может иметь негативный эффект" для усилий нового эмиссара генсека ООН Хорста Кёлера, который пытается реанимировать политический процесс. "Попыткой подхлестнуть процесс можно добиться результатов, обратных искомым", - отметил заместитель постпреда РФ. По его словам, в Москве также считают недопустимой ревизию мандата МООНРЗС, в том числе "попыток наделить миссию полномочиями по отслеживанию ситуации с правами человека".

Как заявил Владимир Сафронков, ООН и ее миссия по проведению референдума в Западной Сахаре "имеет исключительную стабилизирующую роль", особенно для создания "благоприятного фона" для возобновления диалога между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО.

"Необходимы совместные усилия, чтобы запустить переговорный процесс, - подчеркнул дипломат. - Не нужно решать за стороны, каким будет его исход". По его словам, в Москве убеждены, что "преодолеть противоречия и добиться справедливого и устойчивого западносахарского урегулирования можно только политическим путем на базе соответствующих резолюций СБ". "Конечная формула должна быть приемлемой как для марокканцев, так и для полисарийцев, и предусматривать самоопределение народа Западной Сахары в рамках процедур, соответствующих принципам и целям Устава ООН. Это центральная концепция западносахарского урегулирования, и заменять ее другими формулами недопустимо", - указал заместитель постпреда РФ.

Конфликт вокруг Западной Сахары - один из самых длительных в современной истории. В прошлом сахарские провинции находились в зависимости от марокканских султанов, в эпоху колониализма и вплоть до 1975 года этими территориями владела Испания, а после отказа Мадрида от притязаний на Западную Сахару туда вошли марокканские войска. Одновременно Фронт ПОЛИСАРИО при поддержке Алжира развернул вооруженную борьбу и провозгласил независимую Сахарскую Арабскую Демократическую Республику. Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии в составе королевства.

Боевые действия в зоне конфликта продолжались до 1991 года и были прекращены после того, как в регион была направлена Миссия ООН. С июня 2007 года Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО провели серию переговоров по западносахарскому вопросу, однако все они завершились без значимых результатов.

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