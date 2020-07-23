Сафари на русню: Почему иностранные наёмники едут убивать в Донбасс

Автор:

Александра Ганга

Американские неонацисты в Донбассе

Не секрет, что в последние годы Украина стала магнитом для радикалов всех мастей. В стране легализуется и пропагандируется нацистская идеология, а преступники, повинные в гибели тысяч людей вроде пособника фашистов Степана Бандеры, признаются героями.

Кроме того, на востоке страны уже шесть лет длится гражданская война. Вооружённые силы Украины и добровольческие батальоны, состоящие из националистов-карателей, убивают тех, кто в 2014 году отказался смириться с госпереворотом и выступил против русофобных властей. Помогают им в этом и зарубежные "вояки".

Так, 13 июля замначальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что в районе населённого пункта Зайцево при движении диверсионной группы 35-й бригады морской пехоты ВСУ подорвался на собственной мине и погиб бывший военный ВМС США, воевавший в Ираке, неонацист Шон Фуллер с позывным Техас.

Позже оказалось, что американец жив-здоров, и перепутали его с лейтенантом Дмитрием Красногрудем. Военные действительно похожи – лицо, борода, причёска, выбритые виски.



Слева Техас, справа лейтенант Красногрудь.Фото: скриншот Facebook 35 бригада морской пехоты/скриншот Facebook 503-й Отдельный батальон морской пехоты Слева Техас, справа лейтенант Красногрудь.Фото: скриншот Facebook 35 бригада

Однако предполагаемая гибель Техаса наделала много шума, так как он – "гордость украинской армии". О нём снимали сюжеты и писали хвалебные статьи СМИ, ему выражало благодарности командование ВСУ.

Наибольшую же известность американец получил благодаря расследованию международного исследовательского центра Bellingcat в 2019 году. Оказалось, украинский герой Фуллер – радикал, который планировал вступить в ультраправый батальон "Азов", не раз выражал симпатии СС, а в соцсетях публиковал неонацистскую символику.

Кроме того, выяснилось, что с 2015 года движение "Азов" (батальон, против участников которого в РФ возбуждено уголовное дело) систематически вербует американских экстремистов.

Опровергая смерть Фуллера, в ВСУ тогда сообщили, что вместе с Красногрудем погиб другой иностранный наёмник – гражданин Эстонии родом из Белоруссии Николай Ильин. При нём было обнаружено вооружение натовского образца.

Так сколько же иностранцев воюют в Донбассе и зачем им это?

Сафари на русских

Как рассказал Царьграду житель Донецка Анатолий, "Азов" и другие радикальные движения, в том числе экстремисты "Правого сектора" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена), устраивают в Донбассе сафари на людей с 2015 года. Стоит такое "развлечение" немалых денег, а объявления появляются в открытом доступе даже в интернете.

То есть людей привозят на передовую, как правило, это происходит с позиции, редко бывает, чтобы возили прямо в опасную зону, но, возможно, здесь случай такой был… За деньги любители острых ощущений и извращенцы такими вещами страдают, – отметил он.

Рассказывала о подобном ещё два года назад и рок-исполнительница Юлия Чичерина. Артистка опубликовала в соцсетях снимки иностранных наёмников, которые участвовали в украинской карательной операции в Донбассе и мародёров на фоне автомобилей, забитых награбленным. На фотографиях можно было разглядеть чернокожих людей, одетых в форму ВСУ, некоторые из них со вскинутыми в нацистском приветствии руками на фоне жёлто-голубого флага Украины.

Гей-инструкторы из Америки, норвежцы со своим мухоморным чаем, наделяющим бесстрашием хуторян на время боя, стажёры из ИГ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена), французы всех цветов – вот она, разношёрстная армия, – подписала снимки певица.

Чичерина тогда отмечала, что наёмники целенаправленно отправляются в зону внутриукраинского конфликта, чтобы поохотиться на мирное население.

Фото:Alexander Rekun/Globallookpress

Как рассказал Царьграду руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик, одни иностранные наёмники съезжаются в Донбасс ради возможности подзаработать, а другие – "для удовлетворения своих животных потребностей и психических отклонений". Например, ранее в регионе "засветились" польские националисты, которые приехали именно с целью убивать русскоговорящих.

По словам ополченца ДНР, блогера, поэта Павла Кухмирова, восток Украины превратился в зону "вне закона", где никто не соблюдает международных конвенций, регулирующих ведение боевых действий, и не делает различий между убийством мирного жителя и вооружённого противника. Эксперт не исключил, что помимо регулярных войск Украины и идейных радикалов, в Донбасс съезжаются и те, кто ищет забавы в убийстве. Тем не менее, по мнению Кухмирова, вне зависимости от цели эти люди совершают одинаково страшные преступления – истребляют гражданское население.

Я прекрасно понимаю возмущение, что по дедушкам и бабушкам стрелять нехорошо, тем не менее, по ним стреляют, их бомбят, их морят голодом, их периодически оставляют без электричества и водоснабжения, когда в очередной раз перебивают высоковольтную линию или в очередной раз пытаются захватить фильтровальную станцию... Я не думаю, что бабушке, дедушке или какому-нибудь местному школьнику есть разница, убил их снайпер, приехавший с целью поохотиться, или их убило какой-нибудь миной или снарядом, который прилетел, в общем, не исключено, с такой же целью, – сказал он в беседе с Царьградом.

Однако скандал последних дней с наёмниками из США и Эстонии вынудил Украину предпринять ряд действий. 19 июля официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил, что украинское командование решило передислоцировать иностранных военных с передовой в центральные регионы страны. Однако речь идёт только о небольшом числе наёмников, официально состоящих в ВСУ.

Выходит, нелегалы из радикальных батальонов никуда не уйдут.

Как долго жители Донбасса будут мишенями для украинских военных и добычей иностранных любителей охоты на людей, остаётся лишь догадываться. Власти Украины по-прежнему не демонстрируют рвения выполнять Минские соглашения и игнорируют призывы России прекратить боевые действия. При этом международные организации ЕС или США, так часто кричащие о защите прав людей, почему-то предпочитают не замечать бедственное положение мирного населения ДНР и ЛНР.