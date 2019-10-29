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Садовые сборы: в России вступили в силу налоговые льготы для дачников

29 октября 2019, 19:24  •  44 • В России
Дачники, не состоящие в товариществах, больше не должны будут платить налог на прибыль. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс России вступили в силу. Так, владельцы участков освобождаются от налога при взносах на покупку, создание и содержание общей собственности, а также на ремонт построек, которые относятся к имуществу общего пользования в границах садоводства.
 
Дачные участки в Московской области РИА Новости © Алексей Куденко
 

В России вступили в силу налоговые льготы для дачников. Согласно им, владельцы садовых или огородных участков, не состоящие в товариществах, освобождаются от налогов на прибыль.

Так, от налогов освобождаются взносы за текущий и капремонт зданий капитального строительства и тех, что ещё строятся. Это касается только тех построек, которые относятся к имуществу общего пользования в границах садоводства или огородничества. Также не надо будет платить налог на прибыль за взносы на управление такими объектами.

Также освобождаются от налога на прибыль взносы на покупку, создание и содержание имущества общего пользования.

Закон вступает в силу 29 октября, его действие распространяется на те правоотношения, которые возникли после 1 января 2019 года.

Этот же документ убирает из Налогового кодекса понятия «дача», «дачный дом», «дачное строительство», «дачное некоммерческое объединение граждан» и «ведение дачного хозяйства». Таким образом, это приводит терминологию в соответствие с Федеральным законом «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Закон о дачных организациях

Согласно текущему законодательству, российские дачники могут объединяться в девять различных организаций — садоводческие, огороднические или дачные товарищества, кооперативы, либо же некоммерческие партнёрства.

В Росреестре подчёркивают, что это вызывает сложности с определением правового статуса как у самих дачников, так и у регулирующих органов. Новый закон, вступающий в силу 1 января, убирает понятия «дачи» и «дачные хозяйства», так как разница между ними и садоводством фактически стёрлась. Соответствующий вердикт в 2008 году вынес и Конституционный суд России, отметив, что правовые режимы в обоих случаях идентичны.

«Новый закон установил одну организационно-правовую форму — товарищество собственников недвижимости — и два вида такого товарищества: садоводческое товарищество и огородническое товарищество», — говорится на сайте Росреестра.

В частности, этот закон решает вопрос о возможности получения прописки на садоводческом участке, так как в новой редакции возможно строительство жилого дома.

«Ранее возведённые жилые строения в силу закона также признаны жилыми домами, ранее созданные нежилые строения, не являющиеся хозяйственными и предназначенные для временного пребывания граждан на садовых участках, признаются садовыми домами», — пояснили в ведомстве.

Примечательно, что если дом на садоводческом участке признаётся жилым, его собственник не теряет своё место в очереди на получение жилья.

Также по новому закону меняется механизм передачи имущества в общую долевую собственность. Он становится аналогичным тому порядку, что действует в отношении многоквартирных домов, пояснили в Росреестре.

Другие изменения для дачников

Отметим, что в этом году уже вносились изменения в законодательство, касающиеся дачников. Так, 17 октября в Гражданском процессуальном кодексе вступили в силу поправки, которые облегчают взимание долгов с собственников в пользу садоводческих товариществ.

Чтобы изъять средства, товарищество должно будет получить в суде соответствующий приказ. При этом участие сторон в процессе не требуется — достаточно лишь представленных документов. Товарищество должно предъявить приказ в банк, после чего необходимая сумма будет списана со счёта должника автоматически.

Ранее, чтобы собрать долги, товарищество обращалось с иском, ждало рассмотрения и принятия решения. Это увеличивало время на взимание долга.

Комментируя в разговоре с RT эти изменения, первый зампредседателя Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин подчёркивал, что по новой процедуре приказ будет выноситься судом в течение 5 дней с подачи заявления. При этом сам дачник сможет опротестовать это решение, выразив несогласие с приказом.

Также в августе президент России Владимир Путин продлил так называемую «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года. В этот период те россияне, которые ещё не получили документы собственности на дачную недвижимость, могут сделать это в упрощённом порядке.

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