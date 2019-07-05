Садитесь, два: Депутат Рады Геращенко устроила ликбез по географии для Зеленского, но опозорилась

Торонто оказался столицей Канады – по версии пресс-службы украинского президента. По крайней мере, такую ошибку сотрудники допустили при написании пресс-релиза.

"Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ на Украине, которая пройдёт в столице Канады — Торонто", - цитирует украинское СМИ сообщение администрации президента.

Потом они исправили ошибку, указав, что Торонто – столица канадской провинции Онтарио.

Ошибка пресс-службы Зеленского вызвала шквал насмешек в Сети. Более того, к ним подключилась и бывший вице-спике украинского парламента Ирина Геращенко. Она решила провести своеобразный географический "ликбез".

"На всякий случай. Столица Турции — Анкара, а не Стамбул. Столица США — Вашингтон, а не Нью-Йорк. Столица Нидерландов — Гаага, а не Амстердам, - написала на своей столице Геращенко. - А то мало ли куда следующий визит".

"Садитесь, два", - ответили ей подписчики.

На самом деле, столица Нидерландов – Амстердам. Позже в этом посте, когда ей указали на ошибку, Геращенко ее оперативно исправила. Пояснив, что признает оплошность.

"Хороший повод всем вспомнить географию", - отметила она.

Фото: скрин с Facebook Ирина Геращенко