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Садитесь, два: Депутат Рады Геращенко устроила ликбез по географии для Зеленского, но опозорилась

05 июля 2019, 08:39  •  237 • Политика
Пресс-служба украинского лидера Владимира Зеленского назвала Торонто столицей Канады. А депутат Верховной рады Ирина Геращенко тут же высмеяла сторонников украинского президента и провела ликбез, в котором ошиблась сама, перепутав столицу Нидерландов. "А то мало ли куда визит", - написала она. "Садитесь, два", - ответили ей подписчики.
Торонто оказался столицей Канады – по версии пресс-службы украинского президента. По крайней мере, такую ошибку сотрудники допустили при написании пресс-релиза.
"Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ на Украине, которая пройдёт в столице Канады — Торонто", - цитирует украинское СМИ сообщение администрации президента.
Потом они исправили ошибку, указав, что Торонто – столица канадской провинции Онтарио.
Ошибка пресс-службы Зеленского вызвала шквал насмешек в Сети. Более того, к ним подключилась и бывший вице-спике украинского парламента Ирина Геращенко. Она решила провести своеобразный географический "ликбез".
"На всякий случай. Столица Турции — Анкара, а не Стамбул. Столица США — Вашингтон, а не Нью-Йорк. Столица Нидерландов — Гаага, а не Амстердам, - написала на своей столице Геращенко. - А то мало ли куда следующий визит".
"Садитесь, два", - ответили ей подписчики.
На самом деле, столица Нидерландов – Амстердам. Позже в этом посте, когда ей указали на ошибку, Геращенко ее оперативно исправила. Пояснив, что признает оплошность.
"Хороший повод всем вспомнить географию", - отметила она.
Фото: скрин с Facebook Ирина Геращенко

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