Садистов и убийц на Украине воспитывают с четырех лет

Когда в ноябре 2013 года на майдане в Киеве появились подтянутые спортивные молодые парни, которые умело держали строй, отступали и наступали, использовав тактические приемы, это удивило многих иностранных корреспондентов, только не украинских. Последние прекрасно знали, откуда эта молодежь – из так называемых «лагерей патриотического воспитания», которые во множестве еще при Януковиче работали на Львовщине, Тернопольщине, в других областях Западной Украины. Работали за деньги, которые выделяли им из областных бюджетов, и за совесть. Вернее, за ненависть. К России и россиянам. Еще в 2012-м лагерь запрещенной в РФ группировки «Тризуб им. Степана Бандеры» в Тернопольской области организовывал не кто-нибудь, а ныне бывший глава Службы Безопасности Украины Валентин Наливайченко. Приемы рукопашного боя и обращения с оружием, правила боя в условиях городской застройки, физподготовка, «история российской агрессии» и прочие дисциплины оболванивали мозги и накачивали мышцы допризывной и более старшей молодежи.

Спустя четыре с половиной года после победы так называемой «революции достоинства» оболванивание и воспитание нового украинского «Бандераюгенда», абсолютно нацистского по характеру и целям воспитания усилилось и количественно, и качественно. Сейчас «воспитание патриота Украины» начинается у детей с четырехлетнего (!) возраста. Причем, детишек детсадовского возраста учат в лагере «Карпатской легион» в Ивано-Франковской области владеть оружием и выживать в лесу по методикам также запрещенной в РФ Украинской повстанческой армии (УПА). Свои лагеря для детей и подростков есть практически у каждой группы украинских националистов. Запрещенный в России «правый сектор», например, обосновался в лагере «Чота» в Одесской области. Но всех переплюнул националистический батальон (или полк) «Азов». Его лагеря есть и в Харькове, и в Днепропетровске, в Черкассах, Запорожье и Чернигове. Но самый знаменитый из них – лагерь «Азовец», забравший для себя базу отдыха на окраине Киева.

Там ждут детей в возрасте от 7-ми до 18-ти лет. Программа та же. Только к физподготовке и прочим ранее упмянутым дисциплинам добавлены еще скалодром, полоса препятствий по стандартам НАТО. Всем детишкам дают деревянные макеты оружия, но на занятиях они разбирают и настоящие автоматы Калашникова и пистолеты. Впрочем, кого на Украине сейчас удивишь «калашом», и дети изучают устройство минометов и противотанковых комплексов. А перед заезжими журналистами они любят позировать с гранатометами. Слава Богу, незаряженными.

И речевки, речевки, речевки – с утра и до отбоя. «пусть Москва лежит в руинах, нам на это начихать! Мы завоюем весь мир! Смерть! Смерть москалям!» «Бей москаля! Бей москаля! Складывайте трупы!» - это, пожалуй, наиболее популярные в «Азовце» девизы, которые старшие товарищи этих детей, члены батальона «Азов», также хором выкрикивают во время своих факельных шествий на улицах украинских городов уже по-серьезному. А украинские власти ухмыляются: «Если бы это были государственные лагеря, то мы бы их закрыли из-за нарушений законодательства и потому что в Европе на это косо смотрят. Но они все организованы общественниками, а потому ничего не нарушают».

- Мне тут нравится. Я мечтал сюда попасть целый год, и вот моя мечта сбылась, - говорит в камеру американским журналистам, снявшим фильм об «Азовце», девятилетний мальчик. Который спустя несколько минут выйдет из-под камеры и будет так же упоенно, как и другие его сверстники кричать про «бей москаля» и «складывать трупы».

В прошлом году через «Азовец» прошли 465 детей, которые сдружились друг с другом, обучились навыкам владения оружием и выживания. Целый батальон будущих боевиков, чье обучение и воспитание странным образом совпадает (только ли просто совпадает) с обучением детей в лагерях еще одной запрещенной в РФ организации, а именно – Исламского государства, главной террористической угрозы мирового масштаба наших дней. Единственно, чему не учат маленьких украинцев – резать головы врагам по-настоящему. Но кто знает, что у них впереди по программе. Во всяком случае, психологически они к этому уже готовы. Что, например, доказывает погром, устроенный эти летом юными укропатриотами из львовского Лембергюгенда в цыганском таборе, когда одного из цыган они не просто закололи ножом, а вспороли ему живот так, что внутренности выпали наружу.

В полном соответствии с бандеровскими методичками от ОУН-УПА, очень не зря запрещенных в РФ.