Садись, двойка: Депутат не совладал с языком и опозорился на весь мир

Фрэнсис Ндулан, депутат парламента Танзании, мог бы стать помощником министра горнодобывающей промышленности. И даже был назначен на эту должность, но в самом начале потерпел сокрушительное фиаско.

При полном зале народа и в присутствии президента Танзании Ндулан должен был принести присягу. Он встал со своего места, подошёл к трибуне, взял в руки папку с текстом и стал читать. Несколько раз он повторял одну и ту же фразу.

Снова и снова у политика не получалось совладать со своим языком. В наиболее трудный момент ему даже подсказали, но это не помогло. "Садись, двойка", - промелькнуло в глазах у стоявших рядом людей.

Фрэнсиса Ндулана попросили прекратить произносить текст и сесть на своё место. Помощником министра ему уже не стать. Президент Танзании Джон Магуфули заявил, что намерен передать должность тому человеку, который сможет выговорить текст присяги, сообщает BBC.

Депутатом парламента косноязычный политик тоже пробудет недолго. Стало известно, что ему планируют подыскать замену. Комментировать произошедшее Ндулан отказался.