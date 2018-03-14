Садись, четыре

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14 марта 2018, 17:09 • 128 • Карикатуры
Бундестаг в четвертый раз подряд избрал Ангелу Меркель канцлером Германии. Прошлой осенью прошли выборы в бундестаг, после чего начались переговоры о формировании коалиции. Процедура затянулась на несколько месяцев.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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