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Саддама Хусейна казнили из-за пробирки с мукой: Баранец рассказал о подлости американцев
04 февраля 2022, 20:10 • 84 • Политика
Полковник в отставке Виктор Баранец, комментируя очередной антироссийский вброс западных СМИ, сказал, что американцы вообще мастера устраивать провокации, чтобы затеять войну. Он напомнил, из-за чего на самом деле казнили Саддама Хусейна.
Издание New York Times сообщило, что Россия якобы готовит фейковую видеозапись атаки украинских военных, чтобы, используя этот предлог, начать вторжение на Украину. Комментируя очередную фантазию американских журналистов, военный обозреватель "КП", постоянный ведущий рубрики "Военное ревю" на радио "КП", полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что ни одного доказательства своей теории авторы фейка представить не могут, поскольку их просто не может быть.
По словам Баранца, США вообще имеют немалый опыт создания провокаций для начала войны. Так, напомнил эксперт в беседе с Царьградом, вьетнамская война началась с провокации американцев в Тонкинском заливе, когда корабли Вьетнама будто бы обстреляли их авианосцы. Американская сторона позже сама признала, что это было неправдой, добавил наш собеседник.
Эксперт выразил уверенность в том, что мир, "тысячу раз обманутый американскими провокаторами", не поверит в дешёвый ролик, и кнопку новой войны в Донбассе Вашингтону нажать не удастся.
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