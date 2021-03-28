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Саботаж? Русские начали важную операцию в Сирии, но Анкара опять взялась за своё

28 марта 2021, 03:55  •  40 • Политика
Русские начали важную операцию в Сирии, но Анкара опять взялась за своё. Так, турецкая сторона фактически саботирует вывод гражданских лиц из провинции Идлиб, частично удерживаемой боевиками.
Российская сторона запустила в Сирии масштабную гуманитарную миссию по выводу гражданских лиц из зоны, удерживаемой боевиками.
Речь о провинции Идлиб, значительную часть которой по-прежнему занимают незаконные бандформирования.
Так, официальный Дамаск и российский Центр по примирению враждующих сторон открыли гуманитарные коридоры для безопасного выхода граждан на территории, подконтрольные правительственным войскам.
Однако Анкара пытается саботировать эту работу, подчёркивается в репортаже "Русской весны". Турецкие военные, которые имеют свои военные объекты в зоне оккупации, отказались предоставить гарантии безопасности, объяснив это несогласием "властей" Идлиба. Речь о так называемом временном правительстве, сформированном нелегальными группировками.
Подчёркивается, что турецкая сторона уже не в первый раз пытается склонить Дамаск к переговорам с террористами из группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам"*.
"Повторение этой ситуации подтверждает, что Анкара намеренно саботирует и уклоняется от исполнения обязанностей, взятых на астанинских и сочинских переговорах", - резюмируют авторы репортажа.
* Террористическая организация, запрещённая в Российской Федерации.

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