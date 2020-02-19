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Саботаж и открытое противоречие: Небензя прямым текстом заявил о попытках подмены "Минска"

19 февраля 2020, 15:09  •  96 • Политика
Постпред России при СБ ООН Василий Небензя заявил о попытках подменить Минские соглашения "нормандским форматом". Кроме того, российский дипломат таким же прямым текстом отметил, что украинские чиновники настроены на волну саботажа "Минска", а также открыто противоречат политической воле Зеленского к урегулированию ситуации в Донбассе.
Тема урегулирования конфликта в Донбассе и выполнения Минских соглашений была поднята во время заседания Совета Безопасности ООН по Украине. Российский постпред при СБ ООН Василий Небензя прямым текстом заявил присутствующим коллегам о попытках подменить Минские договорённости иным форматом. Например, "нормандским". И это, как отметил дипломат, не может не тревожить.
Он напомнил о том, что "нормандский формат" создавался именно для того, чтобы поддерживать выполнение "Минска".
А пока что из 13 пунктов договорённостей, которые следует выполнять поочерёдно, начав с прекращения огня, на деле соблюдаются лишь два. Один касается работы контактной группы по "Минску", другой - наблюдения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Однако, как отмечается, именно на то, выполняются ли Киевом условия Минских соглашений, Москва и будет опираться, оценивая целесообразность новой встречи "нормандской четвёрки".
Пока же Небензя констатировал, что "многие влиятельные украинские чиновники" как раз настроены на саботаж Минских договорённостей. Больше того, они и открыто противоречат политической воле президента Украины Владимира Зеленского в части урегулирования конфликта в Донбассе. По крайней мере, той воли, что он декларирует.
"Одной воли, правда, недостаточно, нужны конкретные шаги", - подчеркнул Небензя.

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