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«Сабантуйчик на троих»: Британия, Польша и Украина создают военный союз

03 февраля 2022, 17:55  •  116 • Украина

На прошлой неделе Великобритания предложила Польше и Украине совместно создать новый тройственный союз. Соответствующее предложение разместил Совет по геостратегии Британии в Twitter.


В данном посте была размещена также карта, которая объясняет геостратегическое назначение нового формирования. Территории трех стран соединены белыми стрелками, а по разным сторонам обозначены военные объекты Лондона в Европе. Также на карте изображены страны-члены НАТО. Россия и Беларусь, как не странно, обозначена враждебной территорией.


На этом фоне, становится интересным факт того, что вчера в Киев прибыл премьер – министр Британии Борис Джонсон и его польский коллега Матеуш Моравецкий. Этот приезд, как пишут британские СМИ, может быть последним этапом подготовки крупного геополитического формирования – создания нового тройственного военного союза.

Украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко еще на прошлой неделе сказал, что данный союз «не совсем НАТО на троих», но, кажется, что «не совсем» — просто слово для пиара: в последние время между Киевом и Североатлантическим альянсом происходят не совсем уж доброжелательные отношения.

Политический истеблишмент Украины только и делает, что выпрыгивает из своих штанов, лишь бы приняли в НАТО. Но, как бы высоко они не прыгали, ответ поступает один: «Украина вступит в Альянс где-то в обозримом будущем, а когда, никто не знает». И вот тут-то на горизонте начала появляться «перамога» в виде «НАТО на минималках». Совпадение? С учетом требований России по мерам безопасности – данный союз является выходом для НАТО: Москву не обижают и Киеву делают приятно.

Данная новость не является уж такой фееричной. Великобритания в последнее время начало себя активно проявлять на политической арене после крупного провала, который связан с выходом из ЕС, необходимо восстанавливать подмоченный авторитет на международном уровне. Соответственно, участие Лондона в мировой «истерии» по отношению к выдуманной агрессии России показывает всем британцам и всем остальным, что они все еще в игре.

Относительно Польши, тут тоже все понятно. В последнее годы отношение Варшавы и ЕС натянуты как никогда, а с британцами намного лучше – никто никому не обязан, да к тому же Польша самый преданный вассал США в Европе. Взаимоотношение между Великобританией и Польшей просматриваются еще с времен Второй мировой войны, ведь польское правительство, которое было в изгнание отсиживалось именно там. Поэтому, помимо заинтересованных взглядов на запад, появились интересы и на востоке. Кроме того, Польша, войдя в данный союз, перестает быть «младшим партнером» в отношениях с Лондоном, а становиться «средним братом», ведь должность младшего достается Украине.

И, наконец, Украина. Тут уже настолько все понятно, что повторяться в очередной раз нет необходимости. Бесконечное желание украинского политического истеблишмента припасть к «цивилизованному миру» толкает ее на любые жертвы. И жертвы, скорее всего, будут.

В словах посла Украины в Лондане есть доля правды: это будет действительно не НАТО – в Альянсе есть, какой-никакой принцип коллективной безопасности, что же касается нового союза, то там совместная безопасность возможно только на бумаге. Уже не раз говорилось, что в случае военных действий на Украине Польша и Великобритания помогут всем, кроме собственного участия. Такой вот новый «военный союз».


Данная ситуация уж невольно напоминает ситуацию 80-летней давности. Лондон взялся защищать Варшаву и даже объявил войну Германии и…все. Немцы взяли Польшу под свой контроль без какого-то сопротивления англичан и тем более французов. Ведь объявить войну – не значит принимать в ней участие. В сегодняшнее время, как показывает практика, ее никто объявлять не станет: пришлют несколько тонн с оружием – и делайте, что хотите.

В итоге нет никаких сомнений, что руководить «своим НАТО на минималках» британцы будут с беспощадным цинизмом. Понять что к чему, украинским политикам просто не хватит ума. Поэтому остается только одно, выпучить глаза и повторять «Есть, сэр»! Правда, это, в свою очередь, заканчивается, как говорят в народе – кидаловом. Украина просто станет странной для сбыта всего не нужного, только вот платить нужно будет и цена может стать страшной.

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