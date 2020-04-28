Саакашвили знает, как реформировать не только Украину, но и Молдову

«В Молдову будут приходить деньги со всех сторон: Турции, России, Украины, Евросоюза»

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили ожидает голосования в Верховной раде, которое должно состояться 29 – 30 апреля. Он уверен, что в ближайшие дни займёт пост вице-премьера Украины по реформам, потому что он лучше всех знает, как правильно реформировать страну.

Ну а пока экс-президент Грузии ожидает, он готов помочь советами и другим странам, причём, совершенно бескорыстно. Например, Молдове, с проевропейской оппозицией которой его связывает давняя дружба.

По мнению Саакашвили, привести в порядок экономику Молдавии не составит труда и нужно для этого всего шесть месяцев. Если в Кишинёве, конечно, будут в точности следовать его советам.

«В случае Украины, где живёт от 30 до 40 миллионов человек, требуется максимум год. В случае Молдовы максимум шесть месяцев, но при наличии сильной политической воли. Я вам скажу: убирайте схемы, которые кормят чиновников, увольняйте половину чиновников. Я считаю Санду практически святой в политике, но я им говорил, когда мы вместе сидели – увольняйте таможенников. Кто-то из её людей говорил: «У нас есть там столько квалифицированных специалистов». Вот пока вы так будете говорить, не будет ничего хорошего»,

– заявил Саакашвили в эфире программы «Диалог с Владиславом Кульминским» на молдавском Jurnal TV.

По мнению экс-губернатора Одесской области, увольнять чиновников следует без сожаления и без колебания, причём всех, а не 70 – 80%, как это сделал он в Грузии. И это была его ошибка, признаёт Саакашвили.

«Всех гнать в шею и набирать новых людей. Тогда это сработает. Это даёт новые возможности. Из Молдовы можно сделать потрясающий хаб, куда будут приходить деньги со всех сторон: Турции, России, Украины, Евросоюза и т.д. У Молдовы есть все возможности – очень образованная молодёжь, хорошее географическое положение. В конце концов, вкусно поесть и выпить. И это тоже важный фактор. Надо взять и сделать страну богаче»,

– беглый президент, судя по всему, уже согласен стать реформатором и для Молдавии. Впрочем, всё это уже было описано сто лет назад, только имя у героя было другое – Остап Бендер.

Рассказал Саакашвили и о том, почему молдавских политиков любят в Брюсселе и почему им дают деньги.

«Молдавское правительство очень часто получало больше, чем мы. Они приезжали и говорили: Молдова бедная страна, ничего не знаем, расскажите, пожалуйста, как нам жить. И еврочиновники просто расцветали и начинали учить уму-разуму. А я приезжал и говорил, что у нас всё лучше, чем в ЕС»,

– объяснил кандидат в вице-премьеры Украины. И добавил, что он в курсе того, что происходит в регионе и внимательно следит за событиями.

Напомним, летом прошлого года премьер-министр Молдовы Майя Санду рассказала, что хотела привлечь Михаила Саакашвили к проведению реформ в стране, однако услуги его команды реформаторов стоят очень дорого, а в казне таких денег нет.